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IG開放網頁版測試 電腦可發布相片影片

行政人員版 2021/06/28

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近日有外媒消息指，Instagram（IG）已解除電腦網頁版未允許用戶發布相片或影片的限制，並釋出疑似開發人員測試使用網頁版IG發布的圖片。日前再有多名Twitter用戶發文表示，IG已開放電腦網頁版

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欄名 : 科技新知

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