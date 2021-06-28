IG開放網頁版測試 電腦可發布相片影片 行政人員版 2021/06/28 分享： 近日有外媒消息指，Instagram（IG）已解除電腦網頁版未允許用戶發布相片或影片的限制，並釋出疑似開發人員測試使用網頁版IG發布的圖片。日前再有多名Twitter用戶發文表示，IG已開放電腦網頁版 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 SWIFT新交易管理平台 6銀行支援明年11月推 今日 SWIFT新交易管理平台 6銀行支援明年11月推 SpaceX Starlink衛星 最快9月覆蓋全球 2021/06/25 SpaceX Starlink衛星 最快9月覆蓋全球 AWS兩大服務攻港 助企業選購軟件數據 2021/06/25 AWS兩大服務攻港 助企業選購軟件數據 iPhone 13 Pro渲染圖 瀏海更窄增顯示區 2021/06/24 iPhone 13 Pro渲染圖 瀏海更窄增顯示區 美電商投資AR 3D 助綫上家品大賣 2021/06/24 美電商投資AR 3D 助綫上家品大賣 科技行業 科技硬件 科技軟件 IT技術 Instagram