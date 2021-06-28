推動手語專業化 助聾健共融

台灣有學校模仿疫情新聞發布會拍短片，卻因非專業手語繙譯而被質疑不尊重聽障人士。手語地位今非昔比，疫情更加劇聽障人士對手語繙譯服務的需求，本港這方面更需奮起直追。

世衞：2050年全球恐25億人聽障

疫情期間，各地政府的記者會都會配搭即時手語繙譯，台灣中央流行疫情指揮中心亦不例外。當地近日有學校在網上活動期間，模仿記者會拍攝娛樂短片，順便加入手語繙譯，但繙譯員並非專業人員，而是師生假裝做手語揮手比劃，令聽障人士無法解讀。事件更引來當地身心障礙聯盟等多個團體聯名抗議，呼籲尊重聽障人士及手語繙譯專業性質。

世界衞生組織（WHO）表示，全球到2050年將有25億人出現某種程度的聽覺障礙，手語地位近年亦逐步提升，在美國已成為全國第四多人的單語種群體。英國劍橋大學更表示，疫情為全球聽障人士帶來新挑戰，以遙距辦公為例，不少網上平台缺乏聽障友善配套，例如語音翻譯系統不夠準確。面部表情亦是手語中的關鍵一環，但口罩遮住面部表情，令聽障人士面對更多溝通困難。

港僅56手語繙譯員 難應付需求

據政府統計處數據顯示，本港現時逾15.5萬人有聽覺障礙，當中近9成人「經常或間中」使用手語。手語與口語一樣多元化，不同地區各有特色，因此各地聽障人士對本土化手語服務需求甚大。然而本港復康聯會與社會服務聯會文件顯示，截至今年5月21日，全港僅有56名手語繙譯員。

本港在培訓手語繙譯員方面缺乏進展，社聯與復康聯會2005年已推出認證機制「手語繙譯員資格評核計劃」，惟最終因為應考人員成績欠佳，評核計劃2007年被取消。

手語在台灣的地位已受當地政府承認，不但納入正式語言，教育部亦將其納入課程中。當地人若要成為手語繙譯員，需先參與「手語繙譯員培訓基礎班」，另加100小時實習，再升一級則需通過「手語繙譯員培訓進階班」外加100小時實習，取得有關證書後才能正式成為手語繙譯員，每年更需接受12小時的進修與研討。

院校辦手語文憑課程 培訓人才

本港陸續有院校改善聽障人士處境，例如嶺大早前研發符合防疫規格的透明口罩（見表），中大專業進修學院亦將在2021/22學年開辦全港首個「手語及雙語研究」的兩年全日制高級文憑課程，推動聾健共融社會，學生完成課程後可到語言中心、學校與非政府組織等地方貢獻社會。

手語是聽障人士接收資訊的重要途徑，疫下更如是，本港除了提供更多有關服務，更需增加手語繙譯專業性質的認可。