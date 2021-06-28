慎減檢疫助谷針 清零目標須緊守

中國抗疫旗手鍾南山預期，香港下月應可與內地初步恢復通關，然而本港社區隨即再有確診，為兩地開關蒙上陰霾。Delta變異病毒株火速席捲全球，港府有必要為後天放寬已接種疫苗人士抵港後的檢疫做妥配套，全面審視風險地區名單，甚至考慮僅容許已完成接種人士入境等等，加固外防輸入防綫，疊加打針切斷傳播，緊守清零目標。

星德收緊入境 港新症均未打針

鍾南山上周五接受內地傳媒訪問表示，香港與內地7月應能有限通關，因本港最近沒社區傳播，疫情控制較好，但話音剛落，昨天便有正在隔離的大埔新達廣場女顧客服務員確診，為感染Delta變異株男地勤的兼職同事。

確診的兩人皆沒打疫苗，高危變種毒株惟恐在社區進一步擴散，但似亦帶動了接種數字連連破頂。港府為證明疫苗功效，鼓勵當即打針，仍可審慎縮短有抗體入境者的檢疫，惟必須準備周全，才能免受內外夾擊。

為防範變種毒株，新加坡昨起禁止曾赴悉尼所處的新南威爾斯之短期旅客入境；德國明天亦會禁止遊客自俄羅斯和葡萄牙入境，國民不論有否打針都要隔離14天。

港府宜積極考慮改列俄國為「甚高風險」，一律延長入境者檢疫至21天；也不宜再一刀切視澳洲「低風險」，Delta案例料將攀升的新南威爾斯至少應升至「中風險」，僅已接種者可維持7天檢疫。

由於何時熔斷禁飛將愈來愈難決定，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷更建議，只容許完成接種兼有抗體人士經機場來港，從根本減低機上交叉感染。這與港府的疫苗氣泡理念相符，亦可避免鍾南山所指，深圳機場疑因南非檢測水平參差觸發社區Delta感染的情況。

港接種續破頂 宜谷青年老人

新加坡以檢測、追蹤和打針3連招，已大致遏下Delta疫浪，但昨天仍錄12宗社區案例，包括1宗不明個案。當地官方控疫團隊日前撰文表示，Delta傳染力高，將難以一直零感染；只要疫苗接種率夠高，預視未來的「新常態」將是一般人染疫後不用入院，密切接觸者只須自我檢測，情況近似流感爆發。

內地據報準備維持極嚴格通關標準至少1年，故本港就算只想爭取先恢復商務人員互通，也絕不能有放鬆堵截變異株的念頭。環球疫情仍因Delta株反覆不已，連坐擁極高接種率的以色列上周都要因應疫情反彈，延至8月才開始接待已打針旅客，足證各地當下根本難有半刻鬆懈。

港航地勤上周四確診後，本港周五和六接連創下超過5.7萬和5.8萬人的單日接種新紀錄，既顯示市民或終開始意識到變種株威脅迫在眉睫，也反映打至少一針人士近期穿越200萬大關後，大家多已從親友身上耳聞目睹針後實況，不再過分擔心罕見的極端副作用。

隨着接種加快，港府預測本地最快8月便有50%接種率，多個醫生亦認同看法，並提醒當局加緊力推年輕人及長者打針。已流入社區的病毒可憑圍封強檢來阻截，外來毒株可藉禁飛、隔離重重攔截，但要減少感染、重症和傳播，爭取清零後盡快通關，只有立即打針建構免疫屏障，始能做到。

責任編輯：陳靜芬