半島「重新邂逅」Staycation行程 嘉麟樓點心體驗班 副刊版 2021/06/29 分享： 暑假臨近，各酒店的Staycation亦將大受歡迎。半島酒店最新推出「重新邂逅」的Staycation行程，可選擇不同的體驗之旅，包括由嘉麟樓的師傅教你製作燒賣，親手製作的滋味零舍不同。 此半島酒店的「 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 PAC-MAN食鬼活動現身德福廣場 5千呎場館兼設有獎遊戲 2021/06/01 PAC-MAN食鬼活動現身德福廣場 5千呎場館兼設有獎遊戲 元朗錦莆手工藝市集 設巴黎鐵塔打卡位 現場音樂表演度周末 2021/05/14 元朗錦莆手工藝市集 設巴黎鐵塔打卡位 現場音樂表演度周末 新加坡富麗敦酒店 香港旅客獨家住宿優惠 2021/05/07 新加坡富麗敦酒店 香港旅客獨家住宿優惠 重現庶民街景 觀塘裕民坊微型藝術展登場 2021/05/04 重現庶民街景 觀塘裕民坊微型藝術展登場 旅遊氣泡港星下月26日通行 新加坡景點大升級 2021/04/30 旅遊氣泡港星下月26日通行 新加坡景點大升級