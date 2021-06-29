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半島「重新邂逅」Staycation行程 嘉麟樓點心體驗班

副刊版 2021/06/29

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暑假臨近，各酒店的Staycation亦將大受歡迎。半島酒店最新推出「重新邂逅」的Staycation行程，可選擇不同的體驗之旅，包括由嘉麟樓的師傅教你製作燒賣，親手製作的滋味零舍不同。

此半島酒店的「

...

欄名 : 旅事通

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