陳丹青剛展出他的最新人像畫作系列「膚淺」，畫的是一批時裝模特兒，比起他有名的西藏系列，幾十年過去。反映在選題取材方面，也翻天覆地，當年寫藏民的表情至精神狀態，今天着筆時尚花花世界的表層。男女模特兒原是天橋或封面照像光鮮入時，加入筆觸色彩處理，又是另一種角度。

說是膚淺，當也是自嘲。正如他寫《退步集》，也是退一步來再思考。不過聽他從頭道來，數十年也真變得誇張，說不要說四十年前想不到現在會這樣生活，十年前也想像不到。但他提到，對○○後網絡原生代跟他那一代的兩種生活，並無抗拒。甚至看來，頗為追貼時下的青春生活消費形態。譬如提到煲劇，有看外國的各種劇種，甚至大膽認為，高質的電視劇似乎已取代了電影，成為了這時代最重要也最優秀的文化商品（他特別提及《The Crown》）。

舉一反三，也可算是重新審視流行之為物，認為只要是大市場被接受的，必會是最優秀產品，因為才可能有大資源去投入，吸納頂尖的創作人去製作。回到他熟悉的藝術領域，就舉例，米開朗基羅的作品，也就是出資者的高成本巨製。

也聊到他較少提到的家族溯源，知道他是一半廣東一半上海，識講些簡單廣東話，方才聽到些細說從頭。原來爺爺祖籍是台山，父親後來才去上海。台山爺爺在黃埔軍校，一直隨國軍進退，後來撤退到台灣，兩地分隔。但也因這些關係，也是七、八十年代就有些外滙券使用。那時限購又配給，特種物品還要特別的券去購買，講起這個，如今好多年輕人都真不知是甚麼。等到九十年代，爺爺才接回大陸，也是另一個大江大海故事。