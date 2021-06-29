早上起來，拿起手機，第一時間，必定看看信息，在家庭群組中，轉來一杯乳酪的相片，小妹寫着：「這杯韓國乳酪很美味啊！媽咪，你是在哪裏買的？」

食家黃阿媽說：「便利店優惠，平日二十多塊一杯，現時二十五元已有兩杯，在韓國很出名的。」

爸爸也加入話題：「對啊！我昨天吃過一杯，真的不錯，可以回購。」

雖然剛起床，但他們的對話觸發了我的神經，心想：「你們竟然喜歡吃那麼健康的乳酪？一定有古怪。」

我問：「是不是很甜的？」

爸爸立即說：「感覺不太甜。」

對於這個回應，我從不會鬆懈，大部分戰友都會這樣說：「那個腐竹糖水不太甜的；吃過揚州炒飯，也說不覺太膩，很乾身的。」我再問：「有營養標籤嗎？給我看看。」

不出所料，那個有名的韓國乳酪，雖然也有有益腸臟的益生菌，但又肥又甜，原來它真正的名字是乳酪雪糕，一小杯有一百八十毫升，但這個分量，已經有二百六十二卡，熱量比一碗白飯還要多，當中的糖份達七茶匙，脂肪也有一湯匙，絕不能輕視。

爸爸驚訝說：「有七茶匙糖？那麼，平日一小盒哈根大師雪糕有多少糖？」

我回答：「你最愛的士多啤梨味，大約有三茶匙多。」

他說：「噢！那麼，我還是吃哈根大師好了。」