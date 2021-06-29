  • 29°C
香港時間 : 2021629日 (二) 02:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

乳酪雪糕

副刊版 2021/06/29

分享：

早上起來，拿起手機，第一時間，必定看看信息，在家庭群組中，轉來一杯乳酪的相片，小妹寫着：「這杯韓國乳酪很美味啊！媽咪，你是在哪裏買的？」

食家黃阿媽說：「便利店優惠，平日二十多塊一杯，現時二十五元已有兩杯，在韓國很出名的。」

爸爸也加入話題：「對啊！我昨天吃過一杯，真的不錯，可以回購。」

雖然剛起床，但他們的對話觸發了我的神經，心想：「你們竟然喜歡吃那麼健康的乳酪？一定有古怪。」

我問：「是不是很甜的？」

爸爸立即說：「感覺不太甜。」

對於這個回應，我從不會鬆懈，大部分戰友都會這樣說：「那個腐竹糖水不太甜的；吃過揚州炒飯，也說不覺太膩，很乾身的。」我再問：「有營養標籤嗎？給我看看。」

不出所料，那個有名的韓國乳酪，雖然也有有益腸臟的益生菌，但又肥又甜，原來它真正的名字是乳酪雪糕，一小杯有一百八十毫升，但這個分量，已經有二百六十二卡，熱量比一碗白飯還要多，當中的糖份達七茶匙，脂肪也有一湯匙，絕不能輕視。

爸爸驚訝說：「有七茶匙糖？那麼，平日一小盒哈根大師雪糕有多少糖？」

我回答：「你最愛的士多啤梨味，大約有三茶匙多。」

他說：「噢！那麼，我還是吃哈根大師好了。」

撰文 : 黃凱詩

欄名 : 營營樂樂

最新專欄文章 更多

空腹運動無助燒脂
2021/06/28
空腹運動無助燒脂
西瓜季節
2021/06/22
西瓜季節
牛扒還是魚扒好？
2021/06/21
牛扒還是魚扒好？
杏仁奶不是奶
2021/06/15
杏仁奶不是奶
降壓食物
2021/06/08
降壓食物
乳酪 脂肪 雪糕 熱量 士多啤梨 益生菌 黃凱詩

上一篇文章

球迷的同理心

下一篇文章

正視抑鬱情緒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？