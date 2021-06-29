夏至不是夏天開始來臨，「至」是指陽氣到達頂峰，宇宙萬物的相同規律，物極必反，故夏至一到，其實盛陽之氣漸消，體內陰氣漸長，所以有「夏至一陰生」之說。雖然我們感覺像炎夏還未到，其實太陽已走完北回歸綫，開始進入返轉往南之軌迹，所以夏至打後，陰之能量已於外在和體內慢慢滋生。這段時期很多人因溫度炎熱而掉以輕心，要知道踏入夏至，我們的身體已非陽氣最暢旺之狀態（夏至前的芒種才是），故這段期間要特別注意以下幾點：

一、勿大汗淋漓：夏天容易出汗，微汗排毒，但大汗若流太多，會耗傷心的氣血。據中醫觀點：「汗為心之液」，即汗屬於心臟的液體，它之產生，乃由津液經過陽氣作用從汗孔排出，心主血液，而汗的產生需要血液提供水份，夏天大量出汗會令血液黏稠，加重了心臟輸送的負擔，因此，特別強調夏至要注意心臟和小腸（心與小腸相表裏）。若此時出汗太多，心臟就要開OT，極易過度消耗心的氣血，出現心悸、心跳快、喘、疲倦丶怔忡的情況，中醫稱為「心氣虛」。

二、所以最基本的護心方法是：流汗時要盡速擦乾，多喝溫水或常溫水，補充水份，減輕心臟輸送的負擔。夏天我是有意識地喝水的，坊間有列表教人甚麼鐘數、每隔多久要飲幾多杯水，我覺得若要日日每隔一兩個鐘就要提自己一次，會精神疲勞，所以我只為自己訂下大原則：中午十二點前喝完五杯清水，下午打後喝三杯，這樣就有一點自由度，不用每小時規定自己跑去飲多少杯水。

三、護心有個很好的養生大穴要多按：它是極泉穴，即腋窩最頂端動脈搏動處，走手少陰心經。每邊彈撥或打圈日按極泉穴一百零八次，對預防循環系統疾病如心悸、冠心病、心絞痛、心包炎、肩關節周圍炎、頸淋巴結核、心氣鬱悶等有幫助。若見穴位長出一個包或微脹，又或按時見痛，那是心氣鬱滯之象，更要多按。

真正養生，不用名貴補品，只在於日常堅持。