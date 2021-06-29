推動女性投身STEM 拉近收入差距

本港由學校專門為女生推出編程工作坊，旨在培養她們對編程的興趣。男女學生的編程能力無甚差異，但刻板印象會影響女生投身STEM（Science, Technology, Engineering, ​Mathematics）行業，日後除了少一出路，更難拉近兩性收入差距。

大學選修STEM 男女失衡

英基沙田學院本月特設女學生編程工作坊，教學者皆是同儕，由零開始編寫小遊戲、分類測試等簡單程式。該校有教師表示，流行文化打造刻板印象予人女生不能從事編程的錯覺，例如一說起電腦高手，人們腦海中第一印象便是身穿黑衣的年輕男子，推出計劃的目的是告訴女生不要因既定印象而卻步，男女學生的課堂表現或編程能力亦無太大分別。

據婦女基金會委託教大進行的「本地學生在STEM相關科目及職業選擇上的性別差異」研究顯示，本港分別有51.8%女生及68.1%男生選修STEM相關的高中科目，但在大學選修STEM相關學科的女生則僅13.9%，未來有意從事相關工作的只有4.1%，遠少於男生的17.5%。女生傾向覺得STEM無趣、沒用，亦認為男生天生擁有數學天份。

STEM行業女性 收入高33%

女生不願學STEM，乃至不願投身有關行業，除了令自己失去更多元的出路，亦會影響個人收入。美國商務部數據顯示，STEM行業的女性收入比從事非STEM行業的女性收入高出33%，強調投身STEM是應對兩性收入差距的重要途徑。

投身STEM行業的女性人數雖然不多，但成功者不在少數，更可成為女生的榜樣。美國聖地亞哥市已推出STEM榜樣計劃（STEM Role Model Initiative），與當地科企配對從事STEM的女性與當地學生（尤其女生）接觸，有如導師計劃，疫情期間亦鼓勵參與計劃的女生與模範透過Zoom保持聯絡。

融入藝術元素 吸引女生興趣

教育者更可在STEM教育融入藝術元素，令STEM變成STEAM，讓女生覺得更有趣。美國科企Two Bit Circus調查發現，45%家長反映女兒在校外時間更喜愛藝術，當地不少團體嘗試在STEM教學增添藝術，例如透過音樂、繪畫等方式鞏固在數學及科學課學到的知識。

由大眾傳媒着手重新打造科技高手形象，亦可改變女生對自身能力的認知。Netflix去年與美國前總統奧巴馬夫婦合作，創作名為《Ada Twist, Scientist》的新系列動畫片，主角是一名鍾愛科學的女童，用科學知識改善身邊人的生活與結交好友。

STEM能力無分性別，社會各界應多管齊下改變觀念，讓女生放下對學科與個人的偏見。

▲ 大眾的刻板印象總予人女生不能從事編程的錯覺，但其實男女學生編程能力並無大分別。（新華社資料圖片）