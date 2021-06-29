殘疾權益倡議者籲 僱主保留無障礙選項

【本報訊】新冠肺炎疫情令不少人嘗試在家工作（WFH），甚至變成新習慣。殘疾權益倡議者Ruby Jones發現，疫情封城期間對她的生活方式更有幫助，有效控制病情，甚至令她可以免於因傳統全職工作模式致過於

...