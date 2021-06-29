殘疾權益倡議者籲 僱主保留無障礙選項 行政人員版 2021/06/29 分享： 【本報訊】新冠肺炎疫情令不少人嘗試在家工作（WFH），甚至變成新習慣。殘疾權益倡議者Ruby Jones發現，疫情封城期間對她的生活方式更有幫助，有效控制病情，甚至令她可以免於因傳統全職工作模式致過於 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 韓4大娛樂公司 評分高薪酬未必多 2021/06/28 韓4大娛樂公司 評分高薪酬未必多 百事辦公室新政策 員工自選工作地點 2021/06/25 百事辦公室新政策 員工自選工作地點 HKTVmall物流倉務請人 出動流動招聘車面試 2021/06/24 HKTVmall物流倉務請人 出動流動招聘車面試 IBM多倫多新辦公室 擬招聘500員工 2021/06/23 IBM多倫多新辦公室 擬招聘500員工 Walmart擴生育福利 助員工聘助產士 2021/06/22 Walmart擴生育福利 助員工聘助產士 職場文化 職場技能 殘疾 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 在家工作 Zoom