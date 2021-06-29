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殘疾權益倡議者籲 僱主保留無障礙選項

行政人員版 2021/06/29

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【本報訊】新冠肺炎疫情令不少人嘗試在家工作（WFH），甚至變成新習慣。殘疾權益倡議者Ruby Jones發現，疫情封城期間對她的生活方式更有幫助，有效控制病情，甚至令她可以免於因傳統全職工作模式致過於

...

欄名 : Good Job Insight

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