英航班7.1起禁來港 家長「撲飛」 為留學子女回港訂酒店 惟一房難求 港聞版 2021/06/29 分享： 繼上周三（23日）印尼被納入客機禁飛到港行列後，港府昨宣布再度對英國實施航班「熔斷機制」，由本周四（7月1日）凌晨起禁止所有從英國來港的民航客機着陸香港；有英國升學顧問表示，不少英國留學生及家長感到擔 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 張文宏：Delta病毒狡猾 仍在獵人槍下 今日 張文宏：Delta病毒狡猾 仍在獵人槍下 粵新招防控Delta 「黃碼」揪出1/3患者 今日 粵新招防控Delta 「黃碼」揪出1/3患者 世衞：接種後亦勿鬆懈 須戴口罩勤洗手防擴散 今日 世衞：接種後亦勿鬆懈 須戴口罩勤洗手防擴散 你可能感興趣 張文宏：Delta病毒狡猾 仍在獵人槍下 今日 01:00 張文宏：Delta病毒狡猾 仍在獵人槍下 粵新招防控Delta 「黃碼」揪出1/3患者 今日 01:00 粵新招防控Delta 「黃碼」揪出1/3患者 世衞：接種後亦勿鬆懈 須戴口罩勤洗手防擴散 今日 01:00 世衞：接種後亦勿鬆懈 須戴口罩勤洗手防擴散 疫情 新冠肺炎 香港 英國 疫苗 酒店