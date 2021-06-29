繼上周三（23日）印尼被納入客機禁飛到港行列後，港府昨宣布再度對英國實施航班「熔斷機制」，由本周四（7月1日）凌晨起禁止所有從英國來港的民航客機着陸香港；有英國升學顧問表示，不少英國留學生及家長感到擔

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