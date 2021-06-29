中俄延條約示好 抗美國拉幫結派

美國總統拜登上台後，拉攏盟友遏制中國，又試圖與俄羅斯互動，小動作頻頻。二十國集團（G20）今日召開外長會議前夕，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京視像對話，延續了中俄之間的重要條約，證明拜登高調挑撥離間未奏效，並力抗美國拉幫結派，藉七大工業國組織（G7）一類小圈子，推動自身利益。

習普篤定前行 美離間未得逞

兩國元首昨午會談後，聯合發聲明宣布延長簽署正好20年的《中俄睦鄰友好合作條約》。習近平形容，條約確立的世代友好理念，符合兩國根本利益，又指在世界進入動盪變革期，中俄密切合作，為國際社會注入了正能量。

雖然中俄沒締結軍事同盟關係，但條文指出，若締約一方認為和平或安全利益受威脅，兩國將立即接觸磋商，有甚大互動協調空間。中國社科院俄國專家趙會榮認為，月中的「拜普會」沒實際進展，中俄兩國仍繼續共同面臨美國打壓，夥伴關係動力反而正增強。

有美國高官透露，拜登曾深究中俄關係的情報，今後仍須敲定究竟應中俄雙雙遏制，還是只與俄羅斯改善關係。

拜登3月才貶稱普京作「殺手」（Killer），但4月即出乎北京意料突與普京通電，隨後更在撤銷對俄國輸歐天然氣管的制裁後，與普京在瑞士會面，挑撥中俄之心路人皆見。不過，普京見拜登前表明俄中建立了前所未有的戰略夥伴關係，俄國駐美大使重返華盛頓的首務包括造訪中方代表，顯見美方送上了解凍的誘餌，離間算盤卻完全敲不響。

俄國2014年吞併烏克蘭克里米亞後，被暫停G8會員資格，本已江河日下的組織剩下G7，更見小圈子，但美國在拜登治下執意重任所謂民主國度旗手，近月竟成功團結G7，達成協議徵收15%的環球最低企業稅，再發反華的聯合公報。

G20助尋共識 美國難一言堂

拜登近月在日韓領袖、四方安全對話、G7和北約之間馬不停蹄，軟硬兼施拉攏傳統盟友遏華，惟私下經常無法統一口徑。正如習近平4月中曾不着聲色突然與德國總理默克爾和法國總統馬克龍談論氣候變化，今次在G20外長峰會前夕與普京對談，也是反制美國拉黨結派的一着，並重申中方一貫支持發展中國家可以發聲的多邊組織和機制，諸如G20、世貿和聯合國。

事實上，不少分析相信，G20的影響力和地位已超越G7，且包括中國、俄羅斯、巴西和墨西哥等重要聲音。這個由全球最大19個國家的領袖、財長與央行行長，以及歐盟所組成的平台，2008年在雷曼兄弟倒閉後首次領袖峰會即協力穩住金融體系，2016年習近平和時任美國總統奧巴馬亦是在此雙雙宣布加入巴黎氣候協議。

美國為保環球一哥地位，正在全方位遏制中國，但從早前G7峰會已可見，這與德國、法國、意大利和日本等國的政治經貿考量並非絕對一致。美國在G20無法一言堂，盟友好、對手亦好，可能更有空間為共同利益尋求共識。

責任編輯：陳靜芬