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iPad Pro屏幕 料加大到14至16吋

行政人員版 2021/06/29

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目前蘋果（Apple）最大屏幕尺寸的iPad Pro為12.9吋，但根據彭博的知名蘋果產品爆料記者Mark Gurman表示，蘋果計劃推出更大尺寸iPad Pro，新機屏幕將加大到14至16吋，並預計

...

欄名 : 科技新知

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