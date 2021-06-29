iPad Pro屏幕 料加大到14至16吋 行政人員版 2021/06/29 分享： 目前蘋果（Apple）最大屏幕尺寸的iPad Pro為12.9吋，但根據彭博的知名蘋果產品爆料記者Mark Gurman表示，蘋果計劃推出更大尺寸iPad Pro，新機屏幕將加大到14至16吋，並預計 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 SWIFT新交易管理平台 6銀行支援明年11月推 2021/06/28 SWIFT新交易管理平台 6銀行支援明年11月推 IG開放網頁版測試 電腦可發布相片影片 2021/06/28 IG開放網頁版測試 電腦可發布相片影片 SpaceX Starlink衛星 最快9月覆蓋全球 2021/06/25 SpaceX Starlink衛星 最快9月覆蓋全球 AWS兩大服務攻港 助企業選購軟件數據 2021/06/25 AWS兩大服務攻港 助企業選購軟件數據 iPhone 13 Pro渲染圖 瀏海更窄增顯示區 2021/06/24 iPhone 13 Pro渲染圖 瀏海更窄增顯示區 商業 Apple 蘋果（Apple，美：AAPL） iPad Pro 產品