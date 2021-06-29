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Pokémon運動祭 齊來玩轉夏日

行政人員版 04:00 2021/06/29

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今個暑假有咩親子活動？黛安聽公關姊妹講，鑽石山荷里活廣場會喺下月7日至8月31日，舉辦「Pokémon夏日運動祭」，皮卡丘、伊布、小火龍等人氣寶可夢，等緊同大家玩盡一系列鬥智鬥力遊戲！

姊妹話，會場設有「Pokémon Air打卡玩樂天地」，畀小朋友同皮卡丘組隊，齊齊喺賽道上盡情放電，仲可以喺「Nintendo Switch寶可夢電玩遊戲體驗區」，勁玩最新寶可夢遊戲軟體《New寶可夢隨樂拍》，每名玩家可獲得趣致嘅皮卡丘打氣紙帽，每星期取得最高分嘅10位玩家，有機會贏得「《New寶可夢隨樂拍》眼鏡布」同日本Pokémon Centre嘅「機械皮卡丘自動鉛筆」各1份㖭，非常吸引啊。

小朋友盡情玩之外，大人都可以去3大打卡熱點自娛一番，或者睇「寶可夢卡牌珍藏展」，超過500張寶可夢遊戲卡牌會同場展出，千祈唔好錯過！聽姊妹話，指定周末仲可以參加「寶可夢見面會」，皮卡丘會連同首次來港嘅波加曼，同大家見面㗎。

想帶埋寶可夢返屋企，就要去Pokémon商品店，盡情搶購日本Pokémon Centre直送精品，包括有霸氣登場嘅40厘米高噴火龍公仔。

本文轉載自《晴報

想同人氣寶可夢玩餐飽，記得去荷里活廣場喇！

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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