Hillstone Networks山石網科首創孿生模式防火牆　連續8年獲業界權威報告嘉許

所謂「道高一呎，魔高一丈」，世界經濟步向數碼轉型，黑客技術及活動頻率同樣不斷進化和增加，使全球各國及企業愈來愈重視網絡安全。網絡防火牆向來是網絡安全的重要一環，防火牆生產商亦需與時並進，加強防火牆抵抗網絡攻擊的能力。來自中國的Hillstone Networks（山石網科）（上：688030）自從在2006年研發多核防火牆（Multi-core firewall）開始，便走在技術最前綫，致力開發最先進的防火牆技術，應對不斷變化的網絡安全，成為防火牆技術中最著名的中國代表。

Hillstone Networkse不但連續8年入選資訊科技研究及顧問權威高德納（Gartner）的《網絡安全技術成熟度曲線報告》（Hype Cycle for Network Security）推薦名單，更在2019年首創「孿生模式」（Twin-mode）防火牆，方便採用雙活（Active-active）甚至多活（Multiple）數據中心的機構或企業，能在不受攻擊下全天候無間斷運作，提升雲端計算及儲存能力。

獲Gartner評選認可 成就斐然

Gartner每年均會發表《曲線報告》，透過防火牆、物聯網安全（IoT security）、零信任網絡（Zero-trust network）、軟件定義廣域網絡（SD-WAN）等不同角度，分析網絡安全技術的最新情況。在2020年所發表的報告中，Hillstone Networks連續第8次入選，同時是入選名單中僅有的2間中國防火牆開發商之一。Hillstone Networks近年來致力研發網路防火牆新技術、新架構和新功能，在不斷提升網路防火牆產品性能、可靠性、擴展性，同時不斷深度融合網路防火牆、雲安全產品和虛擬化產品等網結安全產品，為客戶提供全方位、更具智能、零打擾的網路安全方案。

另外，Hillstone Networks在2014至2020年連續7年入選《全球網路防火牆魔力象限報告》（Magic Quadrant for Network Firewalls），並表現中上。

▲ 山石網科總部設於中國蘇州，同時在美國、捷克、墨西哥、厄瓜多爾和新加坡設有分部或支援中心。

Hillstone Networks董事長兼首席執行官羅東平表示，2020年的《象限報告》反映出公司這些年來努力的成果，同時看到了實現終極目標的希望。他稱，Hillstone Networks身為代表中國的網絡安全廠商，要躋身全球第一個梯隊的範疇，仍需要一直往前走，這是Hillstone Networks的志向。他希望公司有一天在國際舞台佔有一席之地，代表中國在此領域中領先全球。

在2020年公布的《網絡防火牆Gartner「客戶之選」》（Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’ Network Firewalls）名單中，在滿分5分的客戶評分中獲得4.8分，是入圍防火牆開發商之中最高。

孿生模式防火牆 提升數據中心效能

在雲端計算普及化的時代，企業都會在其數據中心設置雙活甚至多活模式，使業務系統同時在兩個或以上同時活動中的資料中心運行，為使用者提供服務。即使當某個資料中心的應用系統出現問題時，仍可透過另一個活動中的資料中心持續提供服務。

可是，傳統的雙活或多活數據中心往往有一個缺點，就是數據中心之間的防火牆沒法保持設定同步化，假如有個1號伺服器位於數據中心A，而1號伺服器透過已經更新了防火牆設定的數據中心A，向位於數據中心B的3號伺服器取資料時，數據中心B的防火牆未有察覺有關已經經過數據中心A的防火牆過濾，便直接拒絕有關資料傳送，導致數據流量不對稱，數據中心B未能有效發揮功能。

Hillstone Networks的「孿生模式」防火牆能使多個數據中心的防火牆設定及更新同步化，令每個數據中心均能發揮最大用途，在安全情況下增加整體數據流量，助企業提升雲端管理及服務表現。

客戶遍布全球 獲知名中國客戶認可

▲ 山石網科創辦人兼首席技術官劉向明以研發多核防火牆起家。

現於上海交易所科創版上市的Hillstone Networks，在全球50多個國家及地區擁有超過2萬個客戶，行業涵蓋金融、政府、互聯網、教育、醫療等，亦是中國數一數二的網絡安全方案企業，知名中國客戶包括中國人民銀行、中國電信、北京大學等。創辦人兼首席技術官劉向明認為，這幾年中國互聯網發展迅速，政府愈來愈重視網路安全，因此相繼制定一系列法規加強監管。他又指，隨着網絡頻寬不斷增長，網路安全意識提升，市場容量也不斷擴大，Hillstone Networks自從數年前起開始針對市場需求，增加產品種類，現在公司已成為一個以核心產品和技術為中心，為客戶提供綜合安全解決方案的廠商。

▲ 新龍國際是亞洲網絡技術產品分銷的先驅，現擔任山石網科的香港獨家代理商。

於香港上市的新龍國際，是亞洲網絡技術產品分銷的先驅，亞洲最大的代理商之一，擁有廣泛的代理渠道網絡，代表着世界知名的供應商。新龍國際多年來協助把優質網絡技術產品帶到全亞洲，一方面擴展網絡技術開發商在亞洲的市場佔有率，另一方面使亞洲用戶能享用最佳品質的網絡技術產品及服務。新龍國際現是Hillstone Networks的香港獨家代理商。

（資料由客戶提供）