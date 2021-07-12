阿里雲的亞洲擴張舉措為何能提振阿里巴巴股價?

中國科技巨頭阿里巴巴[BABA]阿里雲宣布投入10億美元，為亞太地區的人才和初創企業的發展提供幫助。此舉原因為何？這對阿里巴巴及其股票又會有何影響？



2021年上半年，阿里巴巴（首席執行官張勇，如圖）的股票表現欠佳。從年初至6月18日，阿里巴巴股價下滑8.7%，較2月16日的盤中高點274.29美元下跌了22.6%。截至6月18日，阿里巴巴股價較5月13日創下的52週低點204.39美元，高出3.9%。但相較於2020年10月27日創下的52周高點319.32美元，該股下跌了33.5%。



今年年初迄今（截至6月18日），阿里巴巴的股價表現遜於MSCI China ETF [MCHI]。截至6月18日，阿里巴巴是MSCI China ETF [MCHI]持有的第二大股票，持股比例為12.69%。雅虎財經的數據顯示，截至6月21日，該ETF今年迄今的日總收益率為-0.82%。 6月18日，安碩中國大盤股ETF（iShares China Large-Cap ETF）[FXI]的收益率為-1.45%，而其持有阿里巴巴股票的比例為9.08%。



阿里巴巴股價表現不佳很大程度上是因為股東已對其失去信心。今年4月，阿里巴巴宣布，在接受了反壟斷調查後，調查機構認為公司存在濫用市場領導者地位的行為，被處以182億元人民幣（合28.2億美元）的罰款。據稱,為了消除競爭，阿里巴巴網站上的商家不得不採取這種排他性手段。



鑑於這筆罰款，阿里巴巴2021年第四季度的營業情況為虧損，這是該公司自2014年上市以來的首次季度虧損。公司上年同期的淨收益為76.5億元人民幣（合12億美元），利潤為3.48億元人民幣（合5400萬美元）。



亞洲擴張

儘管出現了虧損，阿里巴巴2021財年的營收同比增長35%，達5097億元人民幣（合790億美元），其中阿里雲增長62%。 2020年，阿里雲營收已增至400億元人民幣（合62億美元）。第三季度，公司首次扭虧為盈。



阿里雲的表現優於亞馬遜[AMZN]網絡服務和谷歌[GOOGL]雲端平台。 2020財年，亞馬遜網絡服務的營收增長了29.5%，谷歌云端平台增長了47%。阿里雲是中國最大的雲服務提供商，也是整個亞太地區的市場領導者。



近幾個月來，阿里巴巴一直致力於擴展其在亞太地區的業務。阿里巴巴計劃在今年年底前在開設其在菲律賓的首個數據中心，然後在馬來西亞開設一個創新中心。同時，阿里巴巴在6月初舉行的阿里雲國際峰會上宣布，未來3年將投入10億美元，幫助 10 萬開發者並協助 10 万科技初創企業發展。



這就是“數字亞洲加速計劃”（Project AsiaForward）。阿里巴巴試圖藉此計劃改善其與反壟斷監管機構發生衝突後的自身形象，並拓展中國內地以外的業務。與此同時，美國參議院通過了一項2500億美元的法案，以促進國內技術發展，提升美國對中國的競爭優勢。對此，中國政府譴責此法案“充滿冷戰思維”。



新加坡司令

儘管這可能只是一個巧合，但近幾個月來，多家中國科技巨頭已不再將其重心放在國內市場，並將其業務從美國轉移至他處。在過去的一年中，阿里巴巴和騰訊[0700.HK]都在新加坡收購了辦公場所，併計劃將其亞洲業務中心轉移至新加坡。此外，阿里巴巴最近還牽頭向越南巨頭Masan的零售業務投資4億美元，這是阿里巴巴首次進軍越南。



據《巴倫周刊》報導，以Alicia Yap為首的花旗集團分析師在一份致客戶報告中，針對阿里巴巴的反壟斷爭議評論道：“從反壟斷調查的結論，以及阿里巴巴放棄上訴或不舉行公開聽證會的決定中可以看出，該公司希望繼續重建業務運營。”



“從反壟斷調查的結論，以及阿里巴巴放棄上訴或不舉行公開聽證會的決定中可以看出，該公司希望繼續重建業務運營。”——Alicia Yap



由於中美兩國政府未來幾個月都可能出台新措施，大型科技股可能會遭到進一步打壓。不過，安山資本的Jackson Wong指出，阿里巴巴和騰訊仍是中國最大的科技股。



“在這一點上，我看不出有任何其他股票可以挑戰他們的立場”，Jackson Wong在今年4月接受CNBC電視台的“Street Signs Asia”節目採訪時如此表示。



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