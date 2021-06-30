AI自主決策 助企業升級轉型

在1956年的夏天，美國一場大學研討會確立了人工智能（Artificial intelligence，簡稱AI）為一門學科的地位，距今已有13個5年。在21世紀的今天，AI的應用已遍地開花，協助以至取代人類作自主決策，愈見普遍，對提升企業效率、改造業務流程，甚至創出新商業模式的作用，日漸明顯。踏入AI發展的第14個5年，大小企業都需要對這項技術多加認識，為升級轉型作準備。

面世65載 功能不斷躍進

其實AI作為現代學科的歷史很短，4位AI鼻祖學者於1955年首次提出AI一詞，翌年在美國達特茅斯學院（Dartmouth College）召開一場暑期研討會，確立了AI作為一門學科的地位，因此該年亦被稱為AI元年。

踏入21世紀，許多AI的能力已經超越人類，能學習從海量數據中自動構建知識、識別語音和面孔、駕駛汽車、處理製造業的自動化操作等；深度學習和強化學習的飛躍發展，更催生打敗人類圍棋世界冠軍的AlphaGo。

隨着近年可用數據增加和運算能力提升，AI可以不斷自主學習，在數據中尋找出難以發現的關係，提升了它們自主決策的能力。對企業來說，利用AI作智能決策，不但提升決策效率，更可促進企業數碼轉型，以至產業升級、重組。

有專家認為，AI商業決策可以分為3個層次：自動化決策、智能化決策以及創新化決策，當中的自動化決策，是指AI幫助企業在業務流程中的自主決策，並不改變原有的業務流程，而是由更「聰明」的AI，替代人類自動執行，大幅減省決策時間，提升決策能力。

自動執行業務流程 省決策時間

例如金融機構的借貸服務，傳統程序是要前綫人手問客戶問題，填妥申請表格後，由一個部門轉交另一部門，浪費時間和人力，可處理個案數量亦受人手所限；使用自動化決策，則可突破這些限制。

本港其中一所虛擬銀行牌照營運者WeLab，旗下綫上借貸平台WeLend便是用自家研發的AI演算法，審批借貸申請。平台整合香港信貸部門的資料，以及源自手機和社交媒體的行為資料，利用基於AI的信用決策引擎，在數秒內便可分析多項資料，以作出信用決策批出貸款，每日至少可以處理數以萬宗申請，平均1.3秒便能批出一個申請。

管理層增大腦 改善業務流程

智能化決策則與推動企業數碼轉型息息相關。基於知識圖譜等認知智能技術，機器擁有分析和決策能力，在數據間精準匹配用戶或業務需求，並發現潛在的邏輯和聯繫，從而改善業務流程，創造額外價值。企業管理層運用AI的算法能力，有如多了一個「大腦」，有助提升決策的精準度和前瞻性。

物流行業是受惠於智能化決策的明顯例子。於2017年建成的內地貨櫃碼頭青島港，建立了自家自動化碼頭智能生產系統，採用AI自動控制岸橋等機械，又用自動導引車，取代人力駕駛的貨櫃牽引車，加上物聯網感知、通訊導航、雲端運算等技術，以及適當的運輸規劃和控制算法，組成具有「大腦」的全流程智能調度碼頭，人類只需要遠程監控，空無一人的碼頭也能自動高速運轉裝卸貨櫃箱。「大腦」甚至可以憑設備運行情況的實時數據，預測哪部設備、哪個環節或會出現故障，及早進行預測性維修保養，從而減少停機風險。

重塑產業鏈 創新商業模式

至於創新化決策，是指AI與雲端運算、物聯網、虛擬實境、擴張實境等技術結合，融入行業重塑產業鏈，從而形成新的商業模式甚至行業。依賴AI與眾多產業知識的深度融合，發揮其算法優勢和運算能力去預判未來，從而幫助企業家未雨綢繆，以至未卜先知。

無人駕駛是AI顛覆原有產業的好例子，隨着無人駕駛技術的出現並趨向成熟，傳統汽車品牌面對後起之秀的挑戰，Tesla、百度等中外科技企業和不少初創，相繼加入造車行列，並取得技術突破。現時，由AI判斷路面情況駕駛車輛，涵蓋無人小巴、小型物流配送車、重型貨車等不同種類的車輛，其應用場景亦發展至可在公路和小鎮上實際行駛，應付複雜的道路狀況，為商業化運營奠下基礎。在疫情期間，世界各地企業便推行無人車運送餐飲、藥物、文件及小包裹等新商業模式，以減少人員接觸，發揮防疫作用。

AI決策好處眾多，由改善業務流程，以至重塑產業鏈，創造新的商業模式，吸引公私營機構大規模應用。本港企業要保持競爭力，必須對此技術多加認識，升級轉型。話雖如此，AI技術仍有不少問題尚未解決，一些國家的政府更因而決策失誤，害得弱勢社群「慘上加慘」。這些失誤是甚麼，社會又該如何規劃AI的應用，值得另文再談。

▲ 隨着近年可用數據增加和運算能力提升，AI可以不斷自主學習，在數據中尋找出難以發現的關係，提升自主決策的能力。（新華社資料圖片）