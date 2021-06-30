支援「特困行業」 打疫苗迎復甦

就如何支援受新冠疫情影響的特困行業，立法會近日展開過一番討論。

本港自2019年年中開始，先後受黑暴及疫情衝擊，加上海外市場不景氣，可謂內憂外患，經濟持續下滑。特區政府通過防疫抗疫基金，包括推出撑企業、保就業的措施，合共投入了接近3,000億元，確實令民困有所紓解，整體失業率從最高峰有所下跌。

青年就業培訓 免畢業即失業

不過，由於疫情仍未受控，通關暫無期，本地經濟復甦步伐相當緩慢，不少「特困行業」舉步維艱。建造業雖然整體仍有工開，但3月至5月的失業率和就業不足率，仍分別有10.3%和6.3%，主要由於私人工程，包括裝修維修工程等，在疫情中有所縮減，希望工務工程可以順利推出，以作彌補。

經民聯認同政府應增撥資源，繼續支援受疫情影響的特困行業，包括旅遊及相關行業、展覽業、跨境客運業、飲食業以及現場音樂表演等行業，在有需要時甚至應考慮推出新一輪撑企業、保就業措施，務求幫助特困行業的持份者及從業員解燃眉之急，渡過難關。此外，我一直敦促政府延續去年推出的支援畢業生和年輕人就業培訓措施，以免「畢業即失業」。

發展局在6月11日公布，推出名為「支援工程、建築、測量、都市規劃及園境界2.0」的資助計劃，鼓勵私人機構聘請畢業生及助理專業人員，提供1,700個資助名額，值得肯定；而恆常的工程師畢業生培訓A計劃資助，今年亦由270名增至500名；環境局亦已宣布繼續「緣色就業」計劃。業界與政府都支持薪火相傳，在逆境中培養接班人，讓年輕人走上專業發展道路。

同時也冀望政府加大投資工務工程，以基建帶動經濟復甦。在立法會回復正常議事狀態下，相關撥款審議也較為順利，本立法年度至今，工務小組審議了49個議程項目，共涉及約2,232億元，財委會通過了約1,327億元的工務工程撥款，批准了約9,000萬元的兩項交通研究，以及通過了8.5億元去年工務小組提交而財委會未及審議的兩個項目，包括中部水域填海研究。

另外，財委會亦通過了撥款約181億元發展港深創科園，以及約46億元資助香港郵政空郵中心的重建計劃。這些撥款不但可望為工務工程的有序推出創造良好條件，也會令工程業界和社會共同受惠。

加大投資工程 基建帶動復甦

有朋友問，會否擔心通過的工程撥款多了，業界不能消化？我解釋說：立法會通過的項目有大型的，也有較小型的，而且涉及不同範疇、不同類型，適合不同工程企業；再者，通過撥款也不等於一齊推出，工期也有長有短，立法會通過了撥款，政府手頭上可以具體推行的項目較多，就有較大彈性讓業界持續營生，保障就業。

香港疫情有所紓緩，有望與內地和澳門商討恢復通關，本來令人鼓舞。不過，近日錄得本地確診個案，可能與變種病毒相關，令人擔心。當前抗疫的關鍵，是推動和鼓勵市民盡快接種疫苗，希望早日建立群體免疫保護屏障，社會重回正軌，香港與內地恢復通關，恢復香港與國際的經貿人流往來，為本地疲弱的經濟注入活水，使不同的「特困行業」擺脫困境。

▲ 由於疫情仍未受控，通關暫無期，本地經濟復甦步伐緩慢，不少「特困行業」舉步維艱。（資料圖片）