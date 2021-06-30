建黨百年，上海這建黨基地當然到處瀰漫紅色氣氛。馬路上，有大紅雙層巴士，帶你遊上海各處不同的紅色革命歷史地標。如果搭地鐵，路綫圖上，新天地和黃陂南路站，直情加上別名，叫「一大會址——新天地」站。

位於上海旅遊及時尚地標新天地弄堂中間的一大會址紀念館，當然早早就去見識過，事隔多年想看六月頭它裝修擴建重開的新形態，但周圍已是人山人海。旁邊的新天地太平湖，之前因工程改建關係，抽乾了水圍封起來，現在整個區域才恢復開放。

之前一直有個傳聞，說香港瑞安集團當年搞這個新天地項目，都算有前瞻性，早二十多年前，還未流行講古建保育翻新。而一大會址就在其中，都有些少敏感。而那麼有勢的名字，得來不容易。「天」一字，拆開就是「一大」，江湖傳說也有道理。

現在經過那裏，都擠滿各地來朝聖的團體，許多帶着紅色帽子或貼紙。至於原本的會址紀念館，則大加擴建，旁邊再加新館，地方大了許多，比原本的二百多件歷史展品，大幅增多到千多件，包括最早版本的「共產黨宣言」。

之前參觀時，最有看頭其實是模仿當年圍坐開會的歷史場面，一張桌旁，聚了最早的黨員真人大小人像雕塑，議論紛紛，想不到，就這一群人，後來改變了歷史。而新開館的其中一個新猷，則是用沉浸式的聲畫效果，重現他們當年被突然查禁，以及後來被追捕逃出的驚險。

這則歷史相當傳奇，收到風，得在彎曲多巷的里弄中逃亡，輾轉去到嘉興的南湖紅船上繼續開會。有位投資界人士笑說，這可是一百年前最厲害的創業團隊，大部分是一個世紀前的九○後，平均年齡只得二十八歲。