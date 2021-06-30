Tesla高科技低公關

上周六，Tesla向中國國家市場監督管理總局備案，由六月二十六日起，回收在上海生產的Model 3和Model Y，及進口Model 3，合共逾二十八萬輛，原因是巡航控制系統出問題，可能導致加速或影響司機誤判的道路意外；而這次回收，車主毋須把車子駛回原廠保修，而是公司透過遠端方式下載技術（OTA）更新軟體去完成。

可能Elon Musk把它看成只是技術問題——技術出錯，用嶄新的技術修理好，問題解決，句號。但從公關角度去看，那不僅是技術問題，亦關乎信心和信任。消費者的信心和信任一旦失去、動搖或打上問號，那就不是雲端技術可重建、挽回或消疑那麼簡單。況且，那不是第一次。

今年四月十七日，美國德州一樁Tesla Model S事故，造成兩人死亡。警方初步估計，是無人自駕系統（autopilot）在拐彎處未能順利過彎，衝撞路旁樹木後，起火燃燒。而諷刺的是，意外發生前幾小時，Elon Musk才在Twitter發文說，以他們現時的autopilot技術，發生事故的可能性比普通車輛低十倍。再之前，還有中國車主對Tesla煞車失靈的維權控訴。事件被不同單位，包括Tesla，作出不同解讀，姑勿論真實故事如何，但從公關角度去看，畫面絕對是Bad PR。

當連串外國至內地關於品牌的相關報道，都是一些系統／技術的出錯問題時，久而久之，公眾就會產生累積記憶，長遠來說，會影響信心和信任。此時就是公關要發揮了解、溝通、安撫、釋疑、連繫功能之時，尤其是當品牌想在一個不同文化的市場植根的話，就更需要專長於與當地公眾溝通的公關專業。我相信有資深公關人士教路的話，之前在內地發生的維權事件上，Tesla就不會派當地副總裁出來，說出「沒有辦法妥協，這是新產品發展必經的一個過程」此等火上加油之說話。

但Elon Musk已於去年把Tesla整個公關部門解散，自此以後，只有他獨自在Twitter發放Tesla的消息。不知他是低估了公關的作用，還是高估了自己的魅力。