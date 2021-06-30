初中時已喜歡相約三五好友逛逛深水埗黃金商場，看看當時最火熱的486電腦，亦看看新出遊戲，談天說地，快樂不知時日過。進出深水埗多以巴士代勞，若當天遇上顫動的車身，便知沿途要忍受更甚的零件震動噪音，心一轉還是打開利蘭熱狗巴士的車窗，享受行車時迎面吹來的涼風。人體關節亦有噼啪作響失靈時，常見如肩關節，尤其容易出現響聲，究竟所謂何事？

肩為球窩關節類型，其狀就如將原隻雞蛋放在小圓碟上，蛋能輕鬆地隨碟子攞動而轉動，肩關節順暢動作亦然。肩活動度高，容許多方向的大幅度運動，但凡事有利必有弊，靈活的肩關節卻容易過於鬆動走位，更甚若包圍肩關節的肩袖肌群無力或失去協調，肩膀便出現錯位、碰撞或關節摩擦。

此外，亦由於肩胛骨與胸腔間原來並沒有骨關節的直接聯繫結構，主力靠肌肉接駁，所以若肩胛胸背間肌力失平衡，肩更容易出現走位及因而運動失常，碰撞產生聲響。

無疑年齡及退化可以為肩作響、肌力失衡及錯位問題相關誘因，但君不難見中青年人士亦出現相關症狀，原因是平日動作習慣及姿勢不良，或曾肩部運動受傷者，便不分年齡層出現肩部動作失常及作響。在治療方面，若聲響並非因肩受傷或非經常響聲出現，則問題相對較易處理，可透過自療適當拉筋及肩部肌肉訓練，改善錯位及活動時碰擊情況。

拉筋主力針對胸大肌及胸小肌，以及背闊肌為主。肌力訓練主要對象為稜形肌及肩袖岡上肌等，難度應以輕阻力為主，多下數為宜。若運動方法正確及持久，大多肩作響的症狀能不針不藥而癒。

最後，肩作響可以作為肩痛的伴見症狀，亦可單獨出現，但若予以忽略，則容易衍生肩夾擊綜合症及五十肩等後患。若肩響持續日久，或於運動創傷後發生，建議尋求西醫骨科作進一步影像檢查，免遺漏韌帶或軟骨撕裂的可能性。

▲ （筆者提供）