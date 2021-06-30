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加強罰則 叫停餵飼野生動物

評論版 2021/06/30

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本港市區近年頻遭野生動物入侵，與部分市民違例餵飼不無關係，漁護署表示會加強有關教育宣傳。不當餵飼除了危害野生動物，更為人類帶來滋擾，外地陸續加強有關罰則，增加阻嚇力。

違例餵飼檢控少 被批罰款低

漁護署數字顯示，過去3年本地就違例餵飼野生動物檢控個案數目由2018至2019年的32宗，增至2020至2021年的48宗，整體上仍然不足。

漁護署表示，會加強宣傳教育、及透過行為心理學方式分析與改變餵飼者心態，以改變餵飼行為，有關研究估計在明年出爐。不過，有立法會議員提出質疑，認為直接提高罰則會更有效。

本港去年有1,002宗野豬出沒或滋擾報告，當中有3宗涉及傷人。

好心做壞事 動物恐失覓食本能

本月早前更曾上演過一幕野豬遊車河的奇聞，一隻年幼野豬闖入港鐵鰂魚涌站，再轉車到將軍澳綫，最終被漁護署職員捕獲，幸而事件中無人受傷，肇事小野豬亦已安排到合適地點放生。

野豬、野猴屢入侵都市，原因只得一個，便是覓食方便。餵飼者是甚麼心態亦不難理解，不外乎出於好奇或好意，但野生動物本來不需倚賴人類餵飼，不當餵飼會導致牠們失去覓食本能，失去對人類的戒心，攻擊性更強，更傾向於馬路邊覓食增加交通意外機率，亦可構成環境衞生、疾病、滋擾等問題，絕對是好心做壞事。

在本港違例餵飼任何野生動物，可面臨不同程度的罰款，在禁餵區餵飼任何野生動物，最高可被判罰款1萬元，在其他地方違例餵飼則可被罰定額1,500元。與外地相比，本地罰則相形見絀，例如在加拿大部分省市，首次違例餵飼可被罰款多達1萬加元（約6.28萬港元），再犯則可被罰款最多2.5萬加元（約15.7萬港元）。

在新加坡，除非獲授權管理野生動物，否則任何不得在郊野公園或自然保護區餵飼任何動物，否則可面臨高達5萬坡元（約28.9萬港元）罰款，兼判監最多6個月。以多黑熊為名的美國懷俄明州，亦設有最高5,000美元（約3.9萬港元）罰款及判監最多1年的罰則。

加強宣傳教育 停止不當餵飼

海洋公園保育基金已藉「停止餵飼野生動物」計劃，宣傳停止不當餵飼的信息，包括教育市民在目睹疑似餵飼行為時作出勸止，更針對幼稚園及小學推出教育講座，幫助他們發掘與動物和諧共處的方法。港府宜用更多方式推廣停止餵飼野生動物的良好意識，更需加重罰則阻止不當餵食行為。

不當餵飼野生動物除了讓牠們失去覓食本能，更為人類帶來滋擾。（資料圖片）

撰文 : 黃凱迪

欄名 : 港是港非

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