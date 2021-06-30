牛津研究：倘4周內「溝針」 免疫反應更好 國際版 2021/06/30 分享： 不少國家因阿斯利康（AstraZeneca）新冠疫苗的血栓副作用反應而嘗試「溝針」，據英國牛津大學的研究，若民眾在4周內接種兩種不同的新冠疫苗，可產生更好免疫反應。 牛津就「溝針」進行Com-Cov疫苗 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 2宗變種毒改列「輸入」 本地22天清零 今日 2宗變種毒改列「輸入」 本地22天清零 養和︰同打兩劑科興復必泰 抗體陽性率99至100% 今日 養和︰同打兩劑科興復必泰 抗體陽性率99至100% 內地接種逾12億劑次 多市現谷針抽獎送禮 今日 內地接種逾12億劑次 多市現谷針抽獎送禮 你可能感興趣 2宗變種毒改列「輸入」 本地22天清零 今日 01:00 2宗變種毒改列「輸入」 本地22天清零 養和︰同打兩劑科興復必泰 抗體陽性率99至100% 今日 01:00 養和︰同打兩劑科興復必泰 抗體陽性率99至100% 內地接種逾12億劑次 多市現谷針抽獎送禮 今日 01:00 內地接種逾12億劑次 多市現谷針抽獎送禮 疫苗 英國 牛津大學 輝瑞 副作用 血栓