牛津研究：倘4周內「溝針」 免疫反應更好

不少國家因阿斯利康（AstraZeneca）新冠疫苗的血栓副作用反應而嘗試「溝針」，據英國牛津大學的研究，若民眾在4周內接種兩種不同的新冠疫苗，可產生更好免疫反應。

牛津就「溝針」進行Com-Cov疫苗

...