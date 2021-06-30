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內地接種逾12億劑次 多市現谷針抽獎送禮

中國版 2021/06/30

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國家衞健委昨日（29日）通報，截至6月28日，全國累計報告接種新冠疫苗已突破12億劑次。而內地多個城市出現「谷針」抽獎送大禮活動。其中在上海和深圳，街道接種站或商家均推出打針抽大禮包等活動。其中上海迪

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