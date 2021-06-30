內地接種逾12億劑次 多市現谷針抽獎送禮 中國版 2021/06/30 分享： 國家衞健委昨日（29日）通報，截至6月28日，全國累計報告接種新冠疫苗已突破12億劑次。而內地多個城市出現「谷針」抽獎送大禮活動。其中在上海和深圳，街道接種站或商家均推出打針抽大禮包等活動。其中上海迪 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 2宗變種毒改列「輸入」 本地22天清零 今日 2宗變種毒改列「輸入」 本地22天清零 養和︰同打兩劑科興復必泰 抗體陽性率99至100% 今日 養和︰同打兩劑科興復必泰 抗體陽性率99至100% 牛津研究：倘4周內「溝針」 免疫反應更好 今日 牛津研究：倘4周內「溝針」 免疫反應更好 你可能感興趣 2宗變種毒改列「輸入」 本地22天清零 今日 01:00 2宗變種毒改列「輸入」 本地22天清零 養和︰同打兩劑科興復必泰 抗體陽性率99至100% 今日 01:00 養和︰同打兩劑科興復必泰 抗體陽性率99至100% 牛津研究：倘4周內「溝針」 免疫反應更好 今日 01:00 牛津研究：倘4周內「溝針」 免疫反應更好 疫苗 中國 科興 上海 中國外交部 迪士尼樂園 智利