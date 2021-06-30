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2宗變種毒改列「輸入」 本地22天清零

男地勤機場曾遇3確診印傭

港聞版 2021/06/30

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本港社區上周四出現首宗Delta變種病毒個案，涉及一名27歲香港航空男地勤；衞生防護中心昨表示，最新調查發現，該男地勤曾於本月11日在香港國際機場的衞生署臨時樣本採集中心與早前3宗輸入個案有短暫相遇，

...

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