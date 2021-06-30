2宗變種毒改列「輸入」 本地22天清零 男地勤機場曾遇3確診印傭 港聞版 2021/06/30 分享： 本港社區上周四出現首宗Delta變種病毒個案，涉及一名27歲香港航空男地勤；衞生防護中心昨表示，最新調查發現，該男地勤曾於本月11日在香港國際機場的衞生署臨時樣本採集中心與早前3宗輸入個案有短暫相遇， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 相關文章 養和︰同打兩劑科興復必泰 抗體陽性率99至100% 今日 養和︰同打兩劑科興復必泰 抗體陽性率99至100% 牛津研究：倘4周內「溝針」 免疫反應更好 今日 牛津研究：倘4周內「溝針」 免疫反應更好 內地接種逾12億劑次 多市現谷針抽獎送禮 今日 內地接種逾12億劑次 多市現谷針抽獎送禮 你可能感興趣 養和︰同打兩劑科興復必泰 抗體陽性率99至100% 今日 01:00 養和︰同打兩劑科興復必泰 抗體陽性率99至100% 牛津研究：倘4周內「溝針」 免疫反應更好 今日 01:00 牛津研究：倘4周內「溝針」 免疫反應更好 內地接種逾12億劑次 多市現谷針抽獎送禮 今日 01:00 內地接種逾12億劑次 多市現谷針抽獎送禮 疫情 香港 香港國際機場 英國 疫苗 酒店 衞生防護中心 澳門 倫敦 衞生署