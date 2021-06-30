Netflix開放Android功能 僅下載部分亦可觀看 行政人員版 2021/06/30 分享： 用戶如在準備煲劇或睇戲時，發現在串流平台上只差一點點沒下載完，「煲劇大計」隨時告吹。Netflix最新向Android手機與平板電腦用戶開放一個新功能，允許觀看已經下載的部分，惟iOS測試還要在未來數 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 三星MWC綫上發布 One UI Watch新介面 今日 三星MWC綫上發布 One UI Watch新介面 iPad Pro屏幕 料加大到14至16吋 2021/06/29 iPad Pro屏幕 料加大到14至16吋 SWIFT新交易管理平台 6銀行支援明年11月推 2021/06/28 SWIFT新交易管理平台 6銀行支援明年11月推 IG開放網頁版測試 電腦可發布相片影片 2021/06/28 IG開放網頁版測試 電腦可發布相片影片 SpaceX Starlink衛星 最快9月覆蓋全球 2021/06/25 SpaceX Starlink衛星 最快9月覆蓋全球 商業 科技行業 創新科技及應用 網飛（Netflix，美：NFLX） Netflix Android 智能手機 電視劇 串流