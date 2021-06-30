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Netflix開放Android功能 僅下載部分亦可觀看

行政人員版 2021/06/30

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用戶如在準備煲劇或睇戲時，發現在串流平台上只差一點點沒下載完，「煲劇大計」隨時告吹。Netflix最新向Android手機與平板電腦用戶開放一個新功能，允許觀看已經下載的部分，惟iOS測試還要在未來數

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欄名 : 科技新知

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