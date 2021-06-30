三星MWC綫上發布 One UI Watch新介面 行政人員版 2021/06/30 分享： 三星（Samsung）早前宣布與Google合作推出新智能手錶平台，將Wear OS與Tizen合併，並在MWC綫上活動公布細節。 三星發表了One UI Watch新介面，並預告今年夏季 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Netflix開放Android功能 僅下載部分亦可觀看 今日 Netflix開放Android功能 僅下載部分亦可觀看 iPad Pro屏幕 料加大到14至16吋 2021/06/29 iPad Pro屏幕 料加大到14至16吋 SWIFT新交易管理平台 6銀行支援明年11月推 2021/06/28 SWIFT新交易管理平台 6銀行支援明年11月推 IG開放網頁版測試 電腦可發布相片影片 2021/06/28 IG開放網頁版測試 電腦可發布相片影片 SpaceX Starlink衛星 最快9月覆蓋全球 2021/06/25 SpaceX Starlink衛星 最快9月覆蓋全球 Samsung 商業 科技行業 創新科技及應用 科技軟件 科技硬件 智能手機 智能手錶 Google Play MWC