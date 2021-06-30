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三星MWC綫上發布 One UI Watch新介面

行政人員版 2021/06/30

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三星（Samsung）早前宣布與Google合作推出新智能手錶平台，將Wear OS與Tizen合併，並在MWC綫上活動公布細節。

三星發表了One UI Watch新介面，並預告今年夏季

...

欄名 : 科技新知

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