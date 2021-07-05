歐洲金融科技Moonfare進駐亞洲　打造一站式頂級私募基金投資平台

環球私募市場（Private Markets） 的資產值在過去十年增長了 2.7 倍，達到接近7萬億美元（註1）。更多的公司選擇維持私營，就以美國為例，私營公司的市值總和為上市公司的10倍，而上市公司的數量自 1996年以來則下降了百分之五十。投資這些私營公司的私募股權基金（Private Equity Funds）一直保持著優異的表現。根據摩根大通資產管理公司的一項研究，私募股權在 2003-2017 年之間製造了 14.4% 的年淨回報，而同期 MSCI 全球指數的年淨回報僅為 8.8%。加上在股票市場大幅波動的影響下，愈來愈多的機構投資者，包括退休基金及大學捐贈基金等 （如 CPP Investment Board 和 Yale Endowment fund）均意識到分散投資的重要性，故私募基金作為一種長期的財富增長方式，在資產配置中扮演重要的角色。

成功的投資項目可為私募基金投資者帶來豐厚的收益。以全球民宿預訂平台 Airbnb 為例，在正式掛牌納斯達克首日，市值一度超過了1,000億美元，相比起在2008年第一次融資時其估值僅有150萬美元。多年間，許多大型私募基金包括紅杉資本（Sequoia Capital）、銀湖資本（Silver Lake Partners）、泛大西洋投資集團（General Atlantic）紛紛投資了Airbnb的業務並支持其營運和業務拓展，使得Airbnb能有今天的規模。

降低私募基金投資門檻

然而，傳統上私募基金受運作和投資者人數所限，對每一個投資者的最低投資額有較高的限制，動輒需要過百甚至上千萬美金。這個限制無疑讓很多高淨值人士和家族辦公室的投資者望而卻步，再者，採購和篩選基金需要大量的專業知識和行業人脈，因此長期以來只有大型機構投資者和少數顯赫的家族辦公室才能參與投資。針對這一限制，Moonfare投資平台的出現能讓香港的專業投資者（註2）（Professional Investor）以更透明的方式、更低的投資門檻，接觸到經過仔細審查的頂級私募基金。

▲ Moonfare創始人兼首席執行官Dr. Steffen Pauls致力透過Moonfare平台，加快私募基金投資的普及。

Moonfare 透過科技平台集合不同專業投資者的投資資金，讓高淨值人士和家族辦公室能以約6萬美金的金額，以全線上的方式投資到頂級的私募基金，從而建構他們的私募投資組合。同時Moonfare也與財富管理機構和私人銀行建立合作關係，使他們能夠為其客戶提供頂級私募基金的投資機會。

由於投資過程全在網絡平台上進行，投資者可最快在 15 分鐘內從建立賬戶，完成KYC 驗證到進行投資。而Moonfare平台上的私募基金都是經過嚴格的盡職調查程序（Due Diligence），根據它們是否符合Moonfare的FiveStar 投資準則進行挑選，而準則涵括了對基金經理、投資策略、團隊結構和過去表現的評估。所有評估結果將會提交給Moonfare投資委員會審核。該委員會由Moonfare創始人兼首席執行官Dr. Steffen Pauls（前KKR董事總經理）和首席投資官Dr. Winson Ng（前瑞銀環球財富管理私募股權主管 ） 等行業資深人士組成。最後在眾多經過審查的基金當中，只有不到 5%會登陸上 Moonfare 平台。

進軍香港拓展亞洲業務

Moonfare 源於歐洲第二大的金融科技之都—德國柏林，目前業務已遍布歐洲。Moonfare去年取得香港證監會一號牌照，並在此成立了首個亞洲區業務。現時全球用家總數量超過13,000人，在開始營運的3年內替超過30隻來自世界頂級的私募投資和創投公司（Venture Capital）包括KKR、凱雷（Carlyle）、華平（Warburg Pincus）、銀湖（Silver Lake）、Khosla Ventures 和 DFJ Growth 等，募集了合共超過10億美金的投資。而最近，Moonfare和全球最大的資產管理公司之一，富達國際（Fidelity International）建立獨家分銷合作關係。



Moonfare 將通過其網絡平台為富達的機構和個人客戶提供私募基金，協助他們在投資組合中添加另類投資策略來獲得有吸引力的回報。富達國際亦成為了 Moonfare 的股東並任命Christian Staub，其董事總經理（歐洲）加入Moonfare 諮詢委員會，協助Moonfare 拓展業務。

傳統上，私募投資相關的資訊難以獲取，並欠缺透明度。 有鑑於此，Moonfare亦會定期與不同的基金經理舉辦在線研討會（Webinar），撰寫行業報告並發布基金業績記錄，旨在提供更多資訊去協助投資者理解私募行業和作出合適的投資決定。

▲ 透過Moonfare投資私募基金，過程全在網絡平台上進行，投資者可最快在 15 分鐘內建立賬戶，開始投資。

註 1： 根據先秦金融研究公司（Preqin）於2019年6月發表的數據。

註 2： 根據香港法例第571D章《證券及期貨(專業投資者)規則》



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（資料由客戶提供）