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更換球形屏幕 太空館全新升級天象廳重新開幕

副刊版 2021/07/01

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暑期找親子樂，不妨去太空館的天象廳看節目。香港太空館於1980年啟用以來，天象廳已投入服務超過40年，之前設備經過提升和更換，已於今日重新開放，值得到訪參觀。

是次天象廳翻新工程是歷年來最大規模的一次，

...

欄名 : 旅事通

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