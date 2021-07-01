更換球形屏幕 太空館全新升級天象廳重新開幕 副刊版 2021/07/01 分享： 暑期找親子樂，不妨去太空館的天象廳看節目。香港太空館於1980年啟用以來，天象廳已投入服務超過40年，之前設備經過提升和更換，已於今日重新開放，值得到訪參觀。 是次天象廳翻新工程是歷年來最大規模的一次， ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 半島「重新邂逅」Staycation行程 嘉麟樓點心體驗班 2021/06/29 半島「重新邂逅」Staycation行程 嘉麟樓點心體驗班 PAC-MAN食鬼活動現身德福廣場 5千呎場館兼設有獎遊戲 2021/06/01 PAC-MAN食鬼活動現身德福廣場 5千呎場館兼設有獎遊戲 元朗錦莆手工藝市集 設巴黎鐵塔打卡位 現場音樂表演度周末 2021/05/14 元朗錦莆手工藝市集 設巴黎鐵塔打卡位 現場音樂表演度周末 新加坡富麗敦酒店 香港旅客獨家住宿優惠 2021/05/07 新加坡富麗敦酒店 香港旅客獨家住宿優惠 重現庶民街景 觀塘裕民坊微型藝術展登場 2021/05/04 重現庶民街景 觀塘裕民坊微型藝術展登場 尖沙咀 香港太空館 自然科學