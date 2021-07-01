英國衞生大臣Matt Hancock（夏國賢）突然請辭，各大傳媒頭條說他違反自己所定下的抗疫規條，即是在《禁足令》（Lockdown）期間不得與家庭以外人士有親密接觸，其中包括擁抱和接吻，而他被斷正與部門助理情深擁吻。各傳媒及政黨大力抨擊，雖然首相約翰遜力保，但也不敵輿論壓力，最終請辭。

官場醜聞在英國是家常便飯，夏國賢事件沒有甚麼特別之處，惟見傳媒焦點隨時代而變遷，四十二歲的大臣，這有婦之夫跟同一辦公室的有夫之婦有染，按一貫道德水平是絕對不能接受，不僅是婚外情問題，更是上司與下屬戀情，在任何大機構和政府都不能接受，而在這事件中，夏國賢未因道德問題而受批評，約翰遜政府更避而不談。

另外，按報道，兩人早已在大學時代相識，這女士是在夏國賢任衞生大臣後才受僱的，即是說，他有可能濫用權力用公帑僱用早已認識的女士作助理，並與對方過從甚密。在政治上，這是卑劣行為徑，但英國傳媒並沒有以此為標題。

其實，違反《禁足令》不是甚麼大不了的事情，與家庭以外人士擁抱接吻，在道德和政治上都是等閒事，也相信在英國禁足期間每日都有人違反這條不可能執行的法例。這次，約翰遜政府的公關刻意把視綫轉移到抗疫規條，其實是給夏國賢一個較溫和的下台階，同時亦掩飾其中不倫道德。

欲蓋彌彰的公關手法，仍是蓋不着當權者的虛偽。