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愛佢變成害佢

副刊版 2021/07/01

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有位父親愛女深切，因女兒受聘國際公關顧問公司當junior，便買了個價值五位數字的C字名牌tote bag給女兒上班用，我在席間聽他這樣說：「呢個世界好現實㗎，人靠衣裝，無啲行頭、氣勢出嚟壓住吓，好容易俾人『蝦』㗎，尤其佢咁細個。」我跟他不熟，只是席間朋友的朋友，我亦未見過其女兒，但短短幾句話已聽出這位父親告訴女兒的世界是如何的：一、這是個功利世界，人人只以金錢和物資去衡量別人；二、要在這世界生存，就要鬥有幾多；三、周身名牌就不會被人看扁。

我不知這位父親曾有甚麼經歷，令他有這種看法，但其扭曲的價值觀和世界觀，希望不會影響女兒，否則一代再一代地傳下去，這個世界只會充斥着功利物質膚淺人。我忍不住口插嘴：「公司衡量新人的價值，不在乎他們是否家底厚或父母是否富貴人，而在於員工的學習態度、主動程度、待人接物、接收能力和受教程度，如以上五樣都表現良好，具質素的公司和上司，只會覺得如獲至寶，必願意悉心栽培，錫晒都嚟唔切，還捨得『蝦』？」

反之，甫進公司就手攜過萬元的名牌手袋，這是向全公司宣告，此人身嬌肉貴，還分分鐘有公主病，唔勞得、唔捱得、唔惡得、唔鬧得，返工第一日就給人如此定型，即一開始就把自己和其他人拉開距離；而且新人一返工就如此高調，這也反映了一種不懂處世之道的自我，日後的路更加難行。

末了，我提到最最最要緊的是—「是甚麼？」那位父親緊張地問—「若令千金的上司是女性，她拿的是普通手袋，而剛剛她又好想擁有、卻又捨不得買那個C字名牌tote bag，阿姐級都未有，而你這個junior的女兒卻日日孭住、在她面前花枝招展地掩掩揚揚，『靚』高蓋主，非常危險，以後日子想易過都難，勿愛佢變成害佢！」我說。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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