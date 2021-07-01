  • 29°C
香港時間 : 2021701日 (四) 01:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

小米獲專利授權 類似AirTag尋失物

行政人員版 2021/07/01

分享：

蘋果（Apple）本年4月推出AirTag無綫追蹤器，有助用戶尋找失物。據內地媒體報道，小米似乎亦有意推出類似產品，並在2017年初申請相關專利，在今年6月25日正式獲得授權批准。

內地媒體報道指，最近

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

三星MWC綫上發布 One UI Watch新介面
2021/06/30
三星MWC綫上發布 One UI Watch新介面
Netflix開放Android功能 僅下載部分亦可觀看
2021/06/30
Netflix開放Android功能 僅下載部分亦可觀看
iPad Pro屏幕 料加大到14至16吋
2021/06/29
iPad Pro屏幕 料加大到14至16吋
SWIFT新交易管理平台 6銀行支援明年11月推
2021/06/28
SWIFT新交易管理平台 6銀行支援明年11月推
IG開放網頁版測試 電腦可發布相片影片
2021/06/28
IG開放網頁版測試 電腦可發布相片影片
商業 AirTag 小米 科技行業 創新科技及應用 科技軟件 科技硬件 產品 軟件 專利

上一篇文章

Google Play兩安全措施 防應用商店惡意軟件

下一篇文章

SpaceX申請航天器 設Starlink衛星互聯網
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？