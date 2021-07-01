小米獲專利授權 類似AirTag尋失物

蘋果（Apple）本年4月推出AirTag無綫追蹤器，有助用戶尋找失物。據內地媒體報道，小米似乎亦有意推出類似產品，並在2017年初申請相關專利，在今年6月25日正式獲得授權批准。

內地媒體報道指，最近

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