小米獲專利授權 類似AirTag尋失物 行政人員版 2021/07/01 分享： 蘋果（Apple）本年4月推出AirTag無綫追蹤器，有助用戶尋找失物。據內地媒體報道，小米似乎亦有意推出類似產品，並在2017年初申請相關專利，在今年6月25日正式獲得授權批准。 內地媒體報道指，最近 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 三星MWC綫上發布 One UI Watch新介面 2021/06/30 三星MWC綫上發布 One UI Watch新介面 Netflix開放Android功能 僅下載部分亦可觀看 2021/06/30 Netflix開放Android功能 僅下載部分亦可觀看 iPad Pro屏幕 料加大到14至16吋 2021/06/29 iPad Pro屏幕 料加大到14至16吋 SWIFT新交易管理平台 6銀行支援明年11月推 2021/06/28 SWIFT新交易管理平台 6銀行支援明年11月推 IG開放網頁版測試 電腦可發布相片影片 2021/06/28 IG開放網頁版測試 電腦可發布相片影片 商業 AirTag 小米 科技行業 創新科技及應用 科技軟件 科技硬件 產品 軟件 專利