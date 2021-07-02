半島Felix餐廳重新開幕 品味主廚嘗味晚宴 副刊版 2021/07/02 分享： 疫情持續一年多，起初大家都常宅在家煮飯仔，但後來大家逐漸適應疫下生活，也逐步重啟搵「好嘢食」的模式到處品嘗美食。5星級半島酒店的Felix餐廳最近亦重開，更推出全新的「主廚嘗味晚宴」，由來自西班牙的大 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 Castellana全新夏日餐單 意大利佳餚美酒盛宴 今日 Castellana全新夏日餐單 意大利佳餚美酒盛宴 【Good Food,Good Mood@iM網欄】久違了的味覺驚喜 全新餐廳WHEY 2021/06/28 【Good Food,Good Mood@iM網欄】久違了的味覺驚喜 全新餐廳WHEY 中環新派高級日式餐廳 一站式嘗壽司．鐵板燒．燒鳥 2021/06/18 中環新派高級日式餐廳 一站式嘗壽司．鐵板燒．燒鳥 【Good Food,Good Mood@iM網欄】北角隱世法日料理 Le Bec Fin 2021/06/15 【Good Food,Good Mood@iM網欄】北角隱世法日料理 Le Bec Fin 【Good Food,Good Mood@iM網欄】新不如舊還是更上一層樓？Belon 2.0 2021/05/24 【Good Food,Good Mood@iM網欄】新不如舊還是更上一層樓？Belon 2.0 疫情 香港 酒店 設計 餐廳 美食 澳洲 法國 尖沙咀 菜式