半島Felix餐廳重新開幕 品味主廚嘗味晚宴

疫情持續一年多，起初大家都常宅在家煮飯仔，但後來大家逐漸適應疫下生活，也逐步重啟搵「好嘢食」的模式到處品嘗美食。5星級半島酒店的Felix餐廳最近亦重開，更推出全新的「主廚嘗味晚宴」，由來自西班牙的大

...