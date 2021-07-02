Castellana全新夏日餐單 意大利佳餚美酒盛宴 副刊版 2021/07/02 分享： 踏入炎夏，意大利米芝蓮2星名廚Marco Sacco有份創辦的Castellana，最近推出全新的4道及7道菜夏日嘗味餐單，配搭一系列來自皮埃蒙特產區（Piedmont）的優質葡萄酒。主廚 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 半島Felix餐廳重新開幕 品味主廚嘗味晚宴 今日 半島Felix餐廳重新開幕 品味主廚嘗味晚宴 【Good Food,Good Mood@iM網欄】久違了的味覺驚喜 全新餐廳WHEY 2021/06/28 【Good Food,Good Mood@iM網欄】久違了的味覺驚喜 全新餐廳WHEY 中環新派高級日式餐廳 一站式嘗壽司．鐵板燒．燒鳥 2021/06/18 中環新派高級日式餐廳 一站式嘗壽司．鐵板燒．燒鳥 【Good Food,Good Mood@iM網欄】北角隱世法日料理 Le Bec Fin 2021/06/15 【Good Food,Good Mood@iM網欄】北角隱世法日料理 Le Bec Fin 【Good Food,Good Mood@iM網欄】新不如舊還是更上一層樓？Belon 2.0 2021/05/24 【Good Food,Good Mood@iM網欄】新不如舊還是更上一層樓？Belon 2.0 餐飲 美食 意大利 銅鑼灣 甜品 朱古力 米芝蓮 葡萄酒 黑松露 香檳