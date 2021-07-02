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Castellana全新夏日餐單 意大利佳餚美酒盛宴

副刊版 2021/07/02

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踏入炎夏，意大利米芝蓮2星名廚Marco Sacco有份創辦的Castellana，最近推出全新的4道及7道菜夏日嘗味餐單，配搭一系列來自皮埃蒙特產區（Piedmont）的優質葡萄酒。主廚

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欄名 : Food

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