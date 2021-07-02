宋皇臺站變身考古隧道 遊舊屋邨兼周邊打卡行 副刊版 2021/07/02 分享： 屯馬綫全綫通車，全新啟用的宋皇臺站及土瓜灣站可說是打通其「任督二脈」的重點。宋皇臺周邊歷史文物豐富，站在興建時挖掘出大量珍貴的宋、元朝代文物，這些在站中的「聖山遺粹」出土文物櫃中，都有鋪排展出，走着瀏 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 報道系列 : 屯馬綫開通系列 1 最新專欄文章 更多 慈山寺 山林療癒新體驗 森林浴 尋回大自然的節奏 2021/06/26 慈山寺 山林療癒新體驗 森林浴 尋回大自然的節奏 KAKAO FRIENDS全港首間概念店7月登場 設打卡位必買香港獨家精品 2021/06/23 KAKAO FRIENDS全港首間概念店7月登場 設打卡位必買香港獨家精品 全新西貢海下遊客中心 文青風建築觀展覽玩VR 2021/06/23 全新西貢海下遊客中心 文青風建築觀展覽玩VR 全港首個海洋探索體驗館 7月開幕登陸荃灣商場 2021/06/22 全港首個海洋探索體驗館 7月開幕登陸荃灣商場 KKday限時優惠 3 折預訂奕居只需 $1,318 ／位 2021/06/19 KKday限時優惠 3 折預訂奕居只需 $1,318 ／位 屯馬綫 屋宇署 宗教 天主教 建築設計 Cafe