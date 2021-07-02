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宋皇臺站變身考古隧道 遊舊屋邨兼周邊打卡行

副刊版 2021/07/02

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屯馬綫全綫通車，全新啟用的宋皇臺站及土瓜灣站可說是打通其「任督二脈」的重點。宋皇臺周邊歷史文物豐富，站在興建時挖掘出大量珍貴的宋、元朝代文物，這些在站中的「聖山遺粹」出土文物櫃中，都有鋪排展出，走着瀏

...

欄名 : 本地遊

報道系列 : 屯馬綫開通系列 1

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