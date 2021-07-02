兩人相識時間不長，但情意已深，在公司晚宴認識後，彼此WhatsApp不絕，早上說早晨、晚上說晚安，在各式emoji的支援下，不懂說話的男性也能盡表愛意，女生更是WhatSticker高手，令男生神魂顛倒、意亂情迷。

這晚兩人終於可以單獨共處一室，在柔和燈光下，先脫下口罩，大家閉起雙眼手拖着手，雙方嘴唇走得愈來愈近，就在接觸前一刻，兩人心裏響起同一警號：「到底對方有否完成接種新冠疫苗？」

六十年代歌手Dionne Warwick名曲《I'll Never Fall in Love Again》，第二段早已預告：「What do you get when you kiss a guy／You get enough germs to catch pneumonia／After you do／he'll never phone ya」，愛情向來是危險的，現今世代倍添險情，一旦不留神跟帶菌者來個親密接觸，輕則被送到竹篙灣隔離十四日，重則被感染患肺炎，甚至一命嗚呼。

美國政府為鼓吹疫苗接種，在今年五月推出計劃，在全國的約會交友App加入「已接種疫苗」一項，完成接種者得以優先揀選對象。此計劃成效如何，難以預計，但起碼能為未來對象解除疑慮，接吻時也不用憂心忡忡，怕會染上冠毒。

要談戀愛，便要接種疫苗。為愛情而打針，勉強也可算是另一種「打者愛也」？﹗