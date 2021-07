兩人相識時間不長,但情意已深,在公司晚宴認識後,彼此WhatsApp不絕,早上說早晨、晚上說晚安,在各式emoji的支援下,不懂說話的男性也能盡表愛意,女生更是WhatSticker高手,令男生神魂顛倒、意亂情迷。

這晚兩人終於可以單獨共處一室,在柔和燈光下,先脫下口罩,大家閉起雙眼手拖着手,雙方嘴唇走得愈來愈近,就在接觸前一刻,兩人心裏響起同一警號:「到底對方有否完成接種新冠疫苗?」

六十年代歌手Dionne Warwick名曲《I'll Never Fall in Love Again》,第二段早已預告:「What do you get when you kiss a guy/You get enough germs to catch pneumonia/After you do/he'll never phone ya」,愛情向來是危險的,現今世代倍添險情,一旦不留神跟帶菌者來個親密接觸,輕則被送到竹篙灣隔離十四日,重則被感染患肺炎,甚至一命嗚呼。

美國政府為鼓吹疫苗接種,在今年五月推出計劃,在全國的約會交友App加入「已接種疫苗」一項,完成接種者得以優先揀選對象。此計劃成效如何,難以預計,但起碼能為未來對象解除疑慮,接吻時也不用憂心忡忡,怕會染上冠毒。

要談戀愛,便要接種疫苗。為愛情而打針,勉強也可算是另一種「打者愛也」?﹗