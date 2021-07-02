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大話精有樣睇

副刊版 2021/07/02

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心理學有大量身體語言（body language）研究，是關於偵測一個人所說的話，有否可疑之處？是否能盡信？換句話說，當一個人講大話或有所隱瞞時，有甚麼非語言的訊號（nonverbal indicators）呢？憑一個人講的話去判斷其人有否講大話，最不靠譜；當一個人說話時，大部分區域是透過意識層，有些大話精講大話講得多，噏到連自己都信以為真，說話表現誠懇，因為他已可透過意識層控制自己如何說話，故但凡透過意識層說出口的，很難判斷有幾多「含謊量」，除非是無意識地說溜嘴（slip of the tongue）。

眼睛確實可以透露很多信息，很多人會以對方有否避開眼神接觸，去判斷他有否說謊。但世上有太多講大話已成精的老手，可做到講大話都用堅定眼神望實對方，直至對方相信為止，故眼神已非百分百準確的測謊訊號。

幸好這幾十年來，心理學家不斷大量研究非意識層的微表情，令偵測說謊的行為愈來愈精準，大話精可能以為神不知鬼不覺，但若要人不知，除非己莫為，世間定律，凡做過的事都有痕迹，盼能呃遍所有人，只是自己想愴個心。

大話精是有樣睇的，今天先來個較明顯和容易掌握的說謊微表情：除了看眼睛外，也得看鼻子。當一個人講大話時，人體內會釋出一種化學物質，令鼻子內的血管膨脹，從而釋放組織胺（Histamine）令鼻子痕癢（溫馨提示：不是所有鼻痕的人都在講大話，勿以單一次或單一種微表情作判斷），因此，有些人講大話時，會不為意地摸鼻、抓鼻或戚鼻，因為痕。

前美國總統克林頓因性醜聞而受審時，就是最具代表性的例子。神經病學家發現，當他講大話時，每四分鐘就非意識地觸摸自己的鼻子，整個過程達二十六次之多。那時還言之鑿鑿地說：「I did not have sexual relations with that woman」，想不到鬼拍後尾䪴，做出令專家認為有大話嫌疑的各種身體語言。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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