百年共產黨的文化吐納

中國共產黨成立100周年，全國都在舉行各種紀念活動。這100年中，它花了28年取得政權，現已執政72年，再過2年多，便會超越蘇聯共產黨，成為執政期最長的共產黨。

國防實力大增 震懾美國

這是一個非常成功的政黨。1921年，在今天上海的新天地，只有幾名知識分子開了幾天的會，但這個很可能是中國歷史上影響最深遠的會議。接着的28年，它屢經國民黨政府的特務與軍事攻擊，又在抗日戰爭中與日本軍進行殊死的遊擊戰爭，但還是挺過來，並奪得了政權。

1949年中國還是個一窮二白的國度，人均壽命不足40歲，人均收入還不及印度，但今天人均壽命已達76歲，人均收入亦已拋離經濟搞得不錯的印度幾倍；在國防方面，建國初期已敢在韓國單挑當年雄霸世界的美國及其盟軍，並打了個平手，60年代得到錢學森、鄧稼先等科學家之助，相繼製造出原子彈、氫彈、火箭與人造衞星，國防實力大增，到今天獨步全球擁有「航母殺手」之稱的中程導彈與相應的雷達及北斗定位系統，已使美國的蘭德（RAND Corporation）等智庫下了結論，在中國近岸的戰爭中，美國會輸掉。

在基建方面，中國的高鐵、公路、碼頭、機場等的建設，使人瞠目結舌，以致美國人也深恐自己的基建已淪為第三世界的水平，需要急起直追；在國際關係上，我們不應忘記，中國共產黨的成立，正是五四運動的最重要產物，當年中國弱國無外交、官員喪權辱國，以致「五四」中人要喊出「外抗強權，內除國賊」的口號。在今天，中國外交事務的負責人卻有底氣及實力，在阿拉斯加的會議中對美國國務卿直斥「中國人不吃這一套」。

93%人民 支持中央政府

中國共產黨最重要的成就，恐怕還不是上述種種，而是它贏得了民心。據外國權威機構的調查，支持中央政府的中國人民，已上升至93%，而中央政府的官員幾乎清一色都是共產黨；90%以上的中國人民都對前景充滿樂觀，這與歐美國家不足一半人，甚至只得10%、20%的人對前景樂觀，差異何其巨大！

上述的成就，並不表示中國共產黨沒有犯過錯，或未嘗失敗。在建黨初期，它飽受左傾冒險主義與右傾投降主義的干擾，損兵折將；在建國後，「三反」、「五反」頗有過火的例子；大躍進遇上自然災害，地方幹部虛報糧產，以致分配不善，自然災害的殺傷力大幅擴大，餓死的人以千萬計；10年文革變成10年浩劫，國民經濟瀕於崩潰邊緣，公檢法亦被打碎，權力決定一切，全國多個領域變成貪污溫床，直到近年才開始扭轉到局面。

重大的錯誤與輝煌的成就，正好顯出中國共產黨有着十分強大的糾錯能力。很多熟悉黨史的人都說，中國共產黨不會重犯相同錯誤，我不是黨史專家，不敢下判語，但從更根本的歷史視野中，卻可見到它正經歷着一場對外來文明選擇及消化吸納的過程，「有中國特色的社會主義」並非空洞的口號。數千年以來，中華文明屢受外來文明的軍事與文化衝擊，但最終卻又自己站得住腳，把外來的劣質元素排除，把優質元素吸納為己所用，這也是為甚麼4大文明古國中，只有中華文明能連綿不絕，埃及、巴比倫與印度的文明與古代已是毫不相干了。

要吐舊納新並不容易，中國共產黨對工業革命後仗着船堅炮利呼嘯而來的西方文明，吸納了甚麼？排除了甚麼？共產黨的指導思想是馬列主義，馬克思的思想體系完整龐大，但其根本是唯物辯證法。唯物論對共產黨的影響是堅持決策時有實際根據，而根據是從實踐中來；辯證法則使毛澤東等思想家學懂如何分析並利用事物變化的原理。

只要讀讀《毛選》中的軍事戰略分析文章，便可知辯證法這一中國古已有之、但又為黑格爾及馬克思等人發揚光大的分析方法，被毛澤東信手拈來、活學活用，發展出如何集中自己的力量，以優勢的兵力把小部分敵人部隊逐個殲滅的遊擊戰略。唯物辯證法吸納得十分成功，可能是因為中國自己早已有這思想體系有關。

批判吸收西方理論 為己所用

馬克思的階級鬥爭理論融入中國時，卻不是那麼順理成章。根據馬克思對歷史發展的分析，要待工人階級在資本主義發展後把資產階級幹掉，才能進入社會主義，但在革命年代，中國並無多少工人階級，絕大部分人口是農民，如何能出現馬克思所想像中的階級革命？但中國共產黨卻成功地以農民為主組成的軍隊，推翻了帝國主義、封建主義與官僚資本主義的所謂「3座大山」，這是又一個批判性地吸收西方理論為己所用的例子。

在鄧小平的改革開放後，中國共產黨的吐納運動又進入一個新的階段。西方資本主義社會有兩大基石，即西式民主制度與自由市場機制，中國所選擇吸納的是自由市場，在80年代，由於經驗認知不足，對市場機制頗多不懂，也鬧出過不少錯誤，但大方向卻十分正確，中國的企業家湧現、經濟繁榮、與市場經濟的深入關係，比起西方社會很多方面都尤有過之。不過，中國對西方的民主制度，卻似乎一早便已看穿其缺陷，不肯照單收下。觀乎近年西方政治制度所出現的荒唐局面，我們倒不能不佩服中國共產黨的判斷力。

▲ 中國共產黨成立100周年，現已執政72年，即將成為全球執政期最長的共產黨。（中央社資料圖片）