步行優先打通經脈 屯門變商住區？

全港鐵路迷期待已久的港鐵屯馬綫正式通車，全綫有27個車站，由現有的烏溪沙站連接啟德，延伸至新建的宋皇臺和土瓜灣站，再經何文田和紅磡連上西鐵綫，直達香港大西北，是全港最長鐵路綫。

港鐵主席歐陽伯權明言，港鐵未來10年將進一步斥資千億，發展鐵路及物業項目，其中包括屯門南延綫、北環綫等，以及其上蓋物業。

與此同時，發展局早前已開始積極推動北環綫以及同區新田／落馬洲發展樞紐規劃，行政會議亦已批准政府邀請港鐵開展洪水橋站規劃及設計，預計於2030年竣工，整個發展區將增加逾20萬人口。

看政府現時的套路，其實繼續是集中在房屋和交通配套上，整個計劃仍然以中區、九龍區的商業核心區（central business district）為規劃核心，對於區內的經濟活動和商業區應如何規劃，未算是很仔細。簡單來說，新計劃仍然是以新發展區為傳統金融地帶內的工作人口提供「宿舍城鎮」為主要目的，一貫思維未有革新。

港城市規劃模式 70年代已定型

回顧今日在香港見到的城市發展規劃模式，基本上都是70年代定型，隨後的新市鎮也是參考當年的模式去改善。當時本港輕工業仍然蓬勃，所以新市鎮發展比鄰工業邨，目的是希望居民可以就近上班，節省通勤時間，以改善生活質素。但計劃趕不上變化，80年代開始，香港已經轉型為主力於金融服務業，經濟核心再次由新市鎮轉回至港島中區和九龍。那些年的香港人，雖然人均收入節節上升，但生活質素卻未必比70年代好。正如電影《三五成群》裏的眾多童黨成員所反映，當年不少社會問題其實與家庭成員的工作或居住地點相距遠有關。

回歸初年運房發展滯後的另一個原因，是2000年地鐵公司私有化及上市，後於2007年進行「兩鐵合併」，前後經歷近10年內部改革，企業化地將興建鐵路和規劃新區的技術融會貫通，政府才再次以鐵路為骨幹發展新區。配合先有航空業、後有港珠澳大橋、大灣區一類國際區域性新發展，近年以此模式發展得最快的，是香港「大西北」的荃灣、元朗、屯門。這些新發展區之中，筆者認為最大挑戰、同時亦最大潛力的地區，是被眾多「90後」形容為「山旮旯」的屯門。

今時不同往日，現時屯門的地理位置，可以理解成3個重要交通綫路的中心點：南下經汀九橋；西隧出中區（如果隧道可早日增設八達通電子支付更佳）、青馬大橋或屯赤隧道可直到香港國際機場，以及即將開通港車免換牌入境珠海的港珠澳大橋；向北則直接接駁港深西部公路，經深圳灣直達深圳蛇口、後海、南山等全國一綫地區。

邊緣變中心 屯門具商業發展潛力

要將屯門區產業升級，由「貪平搬入去住」的衞星城市，升級為港島區一綫屋苑的級數，其實不難：只要增加區內商業用地的供應，令更多經濟生產活動可在區內進行，已可成事。

難得近日政府有再加快香港「邊緣」地區的發展，我們對「屯門南延綫」討論，亦不應被眼前的交通問題和「中環價值觀」限制想像，而是趁勢重新思考商業與居住用地的配合。事實上，今年初出爐的「十四五規劃」已經提出推進深港河套等下一步粵港澳產業升級計劃，而屯門在地理上正位於此經濟走廊正中心的策略性位置，具備潛力發展成下一個主要商業樞紐。

但是，當初屯門的規劃，明顯沒考慮到這麼長遠。雖然屯門一帶住宅區已發展好一段時間，卻從未加入商業項目，以致屯門一帶今日的人均職位比率僅0.25，比新界東北的0.32更低，與港島的0.67相比，更是一半都未到。

增地區商業活動 減跨區交通需求

隨着屯門南及西部、洪水橋發展及人口大幅增加，新界西北商業中心需求將會顯著上升，未來洪水橋的商業地帶未必足以應付；加上要把握香港西部作為連繫機場及通往內地門廊的優勢，日後屯門在規劃上必須有所配合。除繼續興建住宅外，也要適當加入具規模商業項目，以滿足日後整條走廊（東涌西、屯門南及西部、洪水橋）逐漸發展的經濟需求，與未來的西鐵洪水橋站產生協同效應。

於地區而言，發展屯門成商住區，能帶動更多區內經濟活動，增加原區就業，減少居民通勤時間，對區內居民也有裨益，不過城市規劃亦必須有相應配合。世界各地近年主張城市規劃以步行優先，但觀乎目前屯門的暢達性，未算理想，若再加上未來商業發展，穿梭區內之行人流量必定大增，需要再提升易行度，應付未來區內人流，尤其是鐵路站至屯門河兩岸，應盡早加建有蓋行人天橋，打通區內經脈，讓屯門人早日享受到新一代健康城市的生活態度。

▲ 港鐵屯馬綫正式通車，全綫有27個車站，由現有的烏溪沙站連上西鐵綫，直達香港大西北。（資料圖片）