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Google開放Android 支援電子疫苗卡美可用

行政人員版 2021/07/02

分享：

全球正加快接種疫苗，外媒報道指，Google正開放Android系統，讓Android用戶透過手機儲存電子疫苗卡，將會顯示疫苗接種紀錄，及病毒檢測結果資料等，目前美國用戶已可使用。

據Google官方頁

...

欄名 : 科技新知

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