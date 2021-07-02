Google開放Android 支援電子疫苗卡美可用 行政人員版 2021/07/02 分享： 全球正加快接種疫苗，外媒報道指，Google正開放Android系統，讓Android用戶透過手機儲存電子疫苗卡，將會顯示疫苗接種紀錄，及病毒檢測結果資料等，目前美國用戶已可使用。 據Google官方頁 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Shopify下調 軟件開發商佣金抽成 今日 Shopify下調 軟件開發商佣金抽成 小米獲專利授權 類似AirTag尋失物 2021/07/01 小米獲專利授權 類似AirTag尋失物 三星MWC綫上發布 One UI Watch新介面 2021/06/30 三星MWC綫上發布 One UI Watch新介面 Netflix開放Android功能 僅下載部分亦可觀看 2021/06/30 Netflix開放Android功能 僅下載部分亦可觀看 iPad Pro屏幕 料加大到14至16吋 2021/06/29 iPad Pro屏幕 料加大到14至16吋 Google 疫苗 Android 科技行業 新冠肺炎 美國 肺炎 服務 病毒檢測