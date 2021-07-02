Shopify下調 軟件開發商佣金抽成 行政人員版 2021/07/02 分享： 隨着蘋果（Apple）、Google、亞馬遜等科技巨擘近日陸續降低應用程式開發者的營收抽成，電商平台Shopify亦跟上步伐。Shopify最新宣布，將不會從開發商的首100萬美元（約776萬港元）營 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google開放Android 支援電子疫苗卡美可用 今日 Google開放Android 支援電子疫苗卡美可用 小米獲專利授權 類似AirTag尋失物 2021/07/01 小米獲專利授權 類似AirTag尋失物 三星MWC綫上發布 One UI Watch新介面 2021/06/30 三星MWC綫上發布 One UI Watch新介面 Netflix開放Android功能 僅下載部分亦可觀看 2021/06/30 Netflix開放Android功能 僅下載部分亦可觀看 iPad Pro屏幕 料加大到14至16吋 2021/06/29 iPad Pro屏幕 料加大到14至16吋 商業 Shopify（美：SHOP） 經濟 軟件 營收 科技行業 科技軟件 美元