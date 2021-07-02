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Moko「迪士尼公主巡禮」 設5米高華麗城堡

行政人員版 04:00 2021/07/02

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黛安向來都係14位迪士尼公主及女王嘅粉絲，最近收到風，MOKO旺角新世紀廣場下星期四（8日）至9月5日將舉辦「Disney Ultimate Princess Celebration迪士尼公主巡禮」，姊妹們係時候迎接眾女神華麗登場喇！

為咗慶祝迪士尼樂園「奇妙夢想城堡」日前推出「迪士尼尋夢奇緣」舞台滙演，今次公主巡禮就參照城堡，設置近5米高嘅華麗裝置，配以特別燈光效果襯托各公主與女王塑像，一定要打卡影輯靚相。

同場仲有期間限定店，會出售過百款公主精品，部分由台灣、日本及英國空運直送到港㗎。當中黛安最鍾意場內獨家限定嘅「公主美粧系列」，粉絲定必心動！The Point by SHKP會員憑即日消費及即場追蹤MOKO社交媒體專頁，仲可以換領禮品，包括樂園門票、「愛莎主題紙袋DIY套裝」、「奇妙夢想城堡主題相架DIY套裝」等。

「小小公主變身趣拍站」就係為小朋友而設，可即場揀選角色服飾，瞬間變身迪士尼公主；商場仲有「神秘魔鏡王子見面會」，透過唔同綫索找尋萬人迷，就有機會與王子見面，詳情就要留意商場嘅宣傳喇。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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