我們集團凝聚了一些有心服務社會的同事，他們希望通過營銷的專業，為缺乏資源的社企、NGO或中小企服務，但卻實行得不容易，這些機構資源實在有限，即使有好的點子，也不會為他們帶來很大的實質價值，因此我們能夠收取的費用也很有限。

相反地，如果我們利用我們的專業，服務大企業和大財團的話，即使是同樣的工作，我們能夠收取的服務費卻可以多很多，這才能為我們維繫優質團隊提供養分。集團內為大企業服務的公司，業績都比較好。

廣告營銷這個專業並沒有內在價值，而只有附加價值。當它應用在很有價值的行業或品牌身上，他們的價值便可以彰顯出來。相反，如果把它應用在市場價值不大的行業上，即使增值比率高，也難以產生很大的價值。

正如一個大企業可以用很昂貴的薪金去聘請一個Marketing Director，因為大企業的營業額數以億計；但如果這個Marketing Director去為一個街坊士多做營銷的話，增加的營業額可能連他們薪金的零頭也不及。

廣告公司無可避免要為大企業服務，只要我們帶出的信息，對社會帶來正面的意義，也算是為社會服務。另外，只要我們不要求賺到盡，也可以利用服務大企業的剩餘價值去服務中小企、NGO和社企，也算是「損有餘而補不足」，將社會資源再分配。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》