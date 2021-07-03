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土瓜灣站懷舊之旅 連接社區街坊情味

副刊版 2021/07/03

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屯馬綫開通，為昔日的舊區土瓜灣帶來翻天覆地的變化。徘徊在新舊之間，陳年的工廠大廈，也有二手古物店進駐，店主為舊物尋新主人的故事，反映着這區的發展脈絡。當然土瓜灣站周邊還有各式舊舖，在色彩繽紛的十三街旁

...

欄名 : 本地遊

報道系列 : 屯馬綫開通系列2

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