土瓜灣站懷舊之旅 連接社區街坊情味

屯馬綫開通，為昔日的舊區土瓜灣帶來翻天覆地的變化。徘徊在新舊之間，陳年的工廠大廈，也有二手古物店進駐，店主為舊物尋新主人的故事，反映着這區的發展脈絡。當然土瓜灣站周邊還有各式舊舖，在色彩繽紛的十三街旁

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