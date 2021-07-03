土瓜灣站懷舊之旅 連接社區街坊情味 副刊版 2021/07/03 分享： 屯馬綫開通，為昔日的舊區土瓜灣帶來翻天覆地的變化。徘徊在新舊之間，陳年的工廠大廈，也有二手古物店進駐，店主為舊物尋新主人的故事，反映着這區的發展脈絡。當然土瓜灣站周邊還有各式舊舖，在色彩繽紛的十三街旁 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 本地遊 報道系列 : 屯馬綫開通系列2 最新專欄文章 更多 宋皇臺站變身考古隧道 遊舊屋邨兼周邊打卡行 2021/07/02 宋皇臺站變身考古隧道 遊舊屋邨兼周邊打卡行 慈山寺 山林療癒新體驗 森林浴 尋回大自然的節奏 2021/06/26 慈山寺 山林療癒新體驗 森林浴 尋回大自然的節奏 KAKAO FRIENDS全港首間概念店7月登場 設打卡位必買香港獨家精品 2021/06/23 KAKAO FRIENDS全港首間概念店7月登場 設打卡位必買香港獨家精品 全新西貢海下遊客中心 文青風建築觀展覽玩VR 2021/06/23 全新西貢海下遊客中心 文青風建築觀展覽玩VR 全港首個海洋探索體驗館 7月開幕登陸荃灣商場 2021/06/22 全港首個海洋探索體驗館 7月開幕登陸荃灣商場 土瓜灣 屯馬綫 Local Tour 旅遊資訊 藝術類別 移民