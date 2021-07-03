Francfranc夏日購物祭 療癒餐具為家居增加儀式感 置業家居 2021/07/03 分享： 漫長的疫症，大家安在家中的日子愈來愈多，擺脫沉悶的生活環境，不妨試試為餐桌增添色彩！今個夏日，日本人氣家居品牌Francfranc於6月18日起正進行夏日購物祭，多款精選餐具、杯碟以優惠價發售，指定產 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居新知 最新專欄文章 更多 Smartech「Smart Taste」迷你USB食物料理機連廚房磅 今日 Smartech「Smart Taste」迷你USB食物料理機連廚房磅 精裝小冊子 為「恆大‧珺瓏灣」業主度身打造 2021/06/19 精裝小冊子 為「恆大‧珺瓏灣」業主度身打造 詹SIR新作免費下載 驗牆紙飾牆有竅門 2021/06/19 詹SIR新作免費下載 驗牆紙飾牆有竅門 【後。生】設計展 向「未來的自己」致敬！ 2021/06/05 【後。生】設計展 向「未來的自己」致敬！ Soda Mall 一站式百貨超市登陸荃灣 2021/05/08 Soda Mall 一站式百貨超市登陸荃灣 家電 Francfranc 家居 消費資訊