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Francfranc夏日購物祭 療癒餐具為家居增加儀式感

置業家居 2021/07/03

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漫長的疫症，大家安在家中的日子愈來愈多，擺脫沉悶的生活環境，不妨試試為餐桌增添色彩！今個夏日，日本人氣家居品牌Francfranc於6月18日起正進行夏日購物祭，多款精選餐具、杯碟以優惠價發售，指定產

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欄名 : 家居新知

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