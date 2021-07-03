近年留在家煮食的人愈來愈多，當中不乏一人煮意，除了追求健康飲食，廚具用品的用途和尺寸亦重要。Smartech為迎合人們需求，誠意推出兩款廚房好幫手，助大家輕鬆享受一人之「煮」。Smartech新產品「

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