Smartech「Smart Taste」迷你USB食物料理機連廚房磅 壓軸推介「Mini Chef」迷你多功能煮食鍋 置業家居 2021/07/03 分享： 近年留在家煮食的人愈來愈多，當中不乏一人煮意，除了追求健康飲食，廚具用品的用途和尺寸亦重要。Smartech為迎合人們需求，誠意推出兩款廚房好幫手，助大家輕鬆享受一人之「煮」。Smartech新產品「 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 家居新知 最新專欄文章 更多 Francfranc夏日購物祭 療癒餐具為家居增加儀式感 今日 Francfranc夏日購物祭 療癒餐具為家居增加儀式感 精裝小冊子 為「恆大‧珺瓏灣」業主度身打造 2021/06/19 精裝小冊子 為「恆大‧珺瓏灣」業主度身打造 詹SIR新作免費下載 驗牆紙飾牆有竅門 2021/06/19 詹SIR新作免費下載 驗牆紙飾牆有竅門 【後。生】設計展 向「未來的自己」致敬！ 2021/06/05 【後。生】設計展 向「未來的自己」致敬！ Soda Mall 一站式百貨超市登陸荃灣 2021/05/08 Soda Mall 一站式百貨超市登陸荃灣 家電 Francfranc 家居 消費資訊