家用專業脫毛器 告別毛髮零難度 置業家居 2021/07/03 分享： 到了炎炎夏日，又是一眾女士要面對毛髮煩惱的時候。以往不少人會選擇到美容院脫毛，但隨着科技的發達，家中脫毛愈趨普及，不少人傾向在家脫毛體驗。Philips與皮膚科專家共同研發，推出全新升級版Lumea ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 影音家電 最新專欄文章 更多 Philips風扇暖風空氣清新機 一機三用啱晒蝸居 2021/06/05 Philips風扇暖風空氣清新機 一機三用啱晒蝸居 GiftU創意精品 釋放好心情 2021/05/15 GiftU創意精品 釋放好心情 精選四：丹麥Sprout Pencil雪松鉛筆 可種出14種植物 2021/05/15 精選四：丹麥Sprout Pencil雪松鉛筆 可種出14種植物 精選三：深圳IDMIX太空人滅蚊燈 可自動感光啟動 2021/05/15 精選三：深圳IDMIX太空人滅蚊燈 可自動感光啟動 精選二：美國Matador水滴型乾濕收納袋 可使用100萬次 2021/05/15 精選二：美國Matador水滴型乾濕收納袋 可使用100萬次 消費資訊 家電 Philips