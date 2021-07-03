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家用專業脫毛器 告別毛髮零難度

置業家居 2021/07/03

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到了炎炎夏日，又是一眾女士要面對毛髮煩惱的時候。以往不少人會選擇到美容院脫毛，但隨着科技的發達，家中脫毛愈趨普及，不少人傾向在家脫毛體驗。Philips與皮膚科專家共同研發，推出全新升級版Lumea

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欄名 : 影音家電

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