上半年高價頻現 全新盤定價料更進取 置業家居 2021/07/03 分享： 【新盤拆局】2021年新盤陸續應市，而2021年上半年新盤有價有市，高價成交續現，港九新界新盤均有破頂價承接，無論中小型單位新盤、大型屋苑新盤、抑或豪宅新盤皆現高價。 柏傲莊開放式 呎價高逾$3.3萬 舉 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 封面故事 相關文章 新盤延續旺勢 下半年近3萬伙短兵相接 今日 新盤延續旺勢 下半年近3萬伙短兵相接 將軍澳2大全新盤共3,436伙 石角路項目擬第四季推 今日 將軍澳2大全新盤共3,436伙 石角路項目擬第四季推 天水圍及洪水橋逾5,000伙可推 Wetland Seasons Bay第1期快登場 今日 天水圍及洪水橋逾5,000伙可推 Wetland Seasons Bay第1期快登場 啟德7個全新盤共4,222伙 跑道區再有新供應 今日 啟德7個全新盤共4,222伙 跑道區再有新供應 香港仔及鴨脷洲 揚海享深灣海景 最細320呎起 今日 香港仔及鴨脷洲 揚海享深灣海景 最細320呎起 你可能感興趣 新盤延續旺勢 下半年近3萬伙短兵相接 今日 01:00 新盤延續旺勢 下半年近3萬伙短兵相接 將軍澳2大全新盤共3,436伙 石角路項目擬第四季推 今日 01:00 將軍澳2大全新盤共3,436伙 石角路項目擬第四季推 天水圍及洪水橋逾5,000伙可推 Wetland Seasons Bay第1期快登場 今日 01:00 天水圍及洪水橋逾5,000伙可推 Wetland Seasons Bay第1期快登場 最新專欄文章 更多 新盤延續旺勢 下半年近3萬伙短兵相接 今日 新盤延續旺勢 下半年近3萬伙短兵相接 啟德 維港1號7月頭炮 即日開售400伙 今日 啟德 維港1號7月頭炮 即日開售400伙 上環 42 TUNG ST.首批8伙 折實價$1,924萬起 今日 上環 42 TUNG ST.首批8伙 折實價$1,924萬起 屯門 上嵐全數1房 吸分支家庭 今日 屯門 上嵐全數1房 吸分支家庭 香港仔及鴨脷洲 揚海享深灣海景 最細320呎起 今日 香港仔及鴨脷洲 揚海享深灣海景 最細320呎起 一手市場 豪宅