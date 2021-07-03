上半年高價頻現 全新盤定價料更進取

【新盤拆局】2021年新盤陸續應市，而2021年上半年新盤有價有市，高價成交續現，港九新界新盤均有破頂價承接，無論中小型單位新盤、大型屋苑新盤、抑或豪宅新盤皆現高價。

柏傲莊開放式 呎價高逾$3.3萬

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