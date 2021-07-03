將軍澳2大全新盤共3,436伙 石角路項目擬第四季推

【下半年新供應重鎮】將軍澳區近幾年已被視為中產集中地，特別是將軍澳南新推售已告一段落，近年新盤購買力集中康城站的鐵路物業日出康城，上半年全新期數LP10熱賣，而餘貨SEA TO SKY受惠已取入伙紙開

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