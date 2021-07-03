天水圍及洪水橋逾5,000伙可推 Wetland Seasons Bay第1期快登場

【下半年新供應重鎮】新界區下半年有多個新盤整裝待發，當中天水圍、洪水橋合共有逾5,000伙供應，料提供部分上車盤供應，短期焦點所在必定是新地天水圍Wetland Seasons Bay第1期及長實洪水

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