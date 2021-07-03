啟德7個全新盤共4,222伙 跑道區再有新供應

【下半年新供應重鎮】市區供應不多，啟德繼續成為大供應重鎮，並由原先的啟德站附近啟德坊發展區，逐步轉移至啟德跑道區新盤，除即將開售的維港1號，啟德新盤供應陸續有來，預計下半年供應量達4,222伙，涉及7

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